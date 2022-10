Kommentar zur Weiternutzung der AKW: Ein verheerendes Bild

Robert Habeck ordnete die Entscheidung über die weitere Nutzung der Atomkraft dann doch ein bisschen schöner ein, als sie getroffen wurde. Wahrscheinlich habe die Koalition keinen guten Eindruck hinterlassen, bilanzierte der Wirtschaftsminister. Leider war das Bild nicht nur „nicht gut“, es war verheerend. Ja, man musste erschrocken den Eindruck gewinnen, dass jeder der Koalitionspartner an der ein oder anderen Stelle die eigenen über die Interessen des Landes stellte.

Der Kanzler hat in dieser Situation sehr lange gezögert, bis er wusste, was er wollen sollte. Mit seinem sorgsam ausgehandelten Machtwort hat Olaf Scholz (SPD) nur gesagt, dass er auf den Tisch gehauen hat. Seine Intervention erinnert nur noch in der Vermarktung an die rabiate „Schluss jetzt“-Ansage, die sein Vorvorgänger im Amt, Gerhard Schröder, noch für richtig hielt.

Die Ampel hat es geschafft, eine absolut naheliegende Lösung als großen Durchbruch zu verkaufen, den Olaf Scholz unter Verweis auf seine Richtlinienkompetenz überhaupt erst ermöglicht hat. Dass die Netzbetreiber Anfang September genau dasselbe vorgeschlagen hatten, nämlich alle drei Atomkraftwerke über den Winter weiterlaufen zu lassen, ist in Vergessenheit geraten.

Scholz wurde zum Handeln gezwungen. Das ist nicht unüblich. In der Politik war immer schon sehr vieles durch Zwänge begründet, der nächste Parteitag, die nächste Landtagswahl. Die Zwänge der Ampel sind aber noch einmal deutlich größer. Hinzu kommt: die Gemeinsamkeiten dieser Koalition liegen auf dem gesellschaftspolitischen Feld und spielen derzeit eine untergeordnete Rolle. In Wirtschafts-, Energie- und Finanzpolitik hingegen klaffen die Ansichten der Partner am weitesten auseinander.

Doch ausgerechnet hier sind weitreichende und schwierige Entscheidungen gefragt, die möglichst schnell getroffen werden müssen. Vielleicht kommt das Bündnis mit mehr Übung im März, wenn es um den Weiterbetrieb der AKW im Winter 2023/2024 gehen wird, schneller zu einem Ergebnis. Vielleicht.