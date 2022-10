OB Provocateur: Von Palmers Erfolg können die Grünen lernen

Sagt Ihnen der Name Matthias Klopfer etwas? Nicht? Es handelt sich um den Oberbürgermeister von Esslingen am Neckar. Es ist aber kein Ausweis mangelnder Allgemeinbildung, wenn man das nicht weiß. Es ist schlicht das einigermaßen erträgliche Schicksal von Oberbürgermeistern deutscher 90 000-Einwohner-Städte: Jenseits der eigenen Stadtgrenzen ist es mit ihrer Bekanntheit nicht weit her.

Es sei denn, man heißt Boris Palmer. Der deutliche Wahlsieg des alten, neuen, berühmten und berüchtigten Oberbürgermeisters der 90 000-Einwohner-Stadt Tübingen hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Sein Erfolg kommt nicht von ungefähr. Und andere könnten daraus lernen.

Palmer hat Erfolg

Die Bilanz Palmers nach bislang 16 Jahren als kommunaler Kümmerer ist ausgezeichnet. Unter seiner Führung wurden neue, zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen, die städtischen Finanzen sind mehr als in Ordnung, Tübingen wächst.

Dass er in der Stadt und in seiner Partei – so sieht Palmer die Grünen trotz der ruhenden Mitgliedschaft nach wie vor – dennoch vehemente Gegner hat, liegt vor allem an seiner Streitlust, an seinem Hang zur Provokation, an seiner wenig ausgeprägten Impulskontrolle.

Palmer bedient sich in politischen und sozialen Auseinandersetzungen bisweilen einer Sprache, die sich nicht um politische Korrektheit schert. Er pocht lautstark auf seine Meinung.

Er nutzt mit Wonne rhetorische Stilmittel, bei denen Entrüstungsstürme programmiert sind. Führende Grüne wollten ihn dafür aus der Partei werfen. Eine Mehrheit von Wählern macht dafür ihr Kreuzchen bei ihm.

Grüne brauchen Palmer

Palmer weiß, dass er am Streit mit den Grünen eine Mitschuld trägt. Am Wahlabend streckte er die Hand aus und machte deutlich, dass er mit den und für die Grünen Politik machen will.

Die Partei, zu deren DNA Vielfalt und Diskussionsfreude gehören, wäre gut beraten, wenn sie einen wie Palmer nicht an den Rand oder gar hinaus drängt. Palmer hat noch gut und gerne 20 Jahre Politik in sich. Vielleicht können ihn die Grünen auch einmal außerhalb Tübingens brauchen.