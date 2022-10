Kommentar zu Scholz Frankreich-Reise: Kooperation tut not!

Gott sei Dank sind dem deutsch-französischen Ministertreffen im letzten Moment noch die Herbstferien in die Quere gekommen. Denn als Begründung für die Verschiebung der Kabinettsrunde klingt „Rücksicht auf Politikerurlaub mit Schulkindern“ um einiges freundlicher als: Krach zwischen Deutschland und Frankreich. Nun also reist Kanzler Olaf Scholz alleine zu Präsident Emmanuel Macron und einem Mittagessen im Elysée, quasi zum Krisen-Déjeuner.

Viele Konflikte zu beseitigen

Die Liste der Konflikte hat ein beeindruckendes Ausmaß angenommen. Einige Punkte stehen dort schon länger, zum Beispiel das pompös gestartete Projekt Kampfflugsystem. Oder das Thema Energieerzeugung: Die Deutschen fühlen sich angesichts der französischen Atomstromausfälle in ihrem Nuklearmisstrauen bestätigt, die Franzosen in ihren Warnungen vor Gasabhängigkeit und Energiewende. Für besonders ungewohnte Töne sorgte zuletzt die Gasleitung MidCat von Spanien nach Südfrankreich, für die sich Scholz zum französischen Verdruss vehement einsetzte. Auch hieß es einst, Macron und Scholz könnten gemeinsam nach China reisen. Jetzt fliegt der Kanzler allein nach Peking.

Kooperation unverzichtbar

Im Aachener Vertrag hatten Berlin und Paris noch vereinbart, einmal jährlich in Kabinettsstärke zusammenzukommen und mit gemeinsamen Positionen in EU-Gipfel zu gehen. Passé. Macron sagte mit Bezug zum EU-Gaspreisdeckel, es sei nicht gut, wenn Deutschland in Europa „isoliert“ sei.

Zugegeben: Das deutsch-französische Verhältnis ist über die Jahre ein wenig zu sehr aufgeladen worden. Aber an der Kooperation führt kein Weg vorbei, egal ob es um Rüstung, Energie oder China geht. Das sollten Scholz und Macron am besten gleich bei der Vorspeise klären.