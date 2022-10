Kommentar zu neuen Angriffen auf Kiew: Gefährliche Eskalation

Russland greift Kiew wieder mit Raketen an und Putin-Vize Medwedew kündigt den Einsatz „der schlimmsten Waffe der Welt“ an. US-Präsident Biden spricht unter anderem mit dem deutschen Kanzler über das russische atomare Säbelrasseln. Bereitet Joe Biden gerade die Bündnispartner darauf vor, dass der Kreml das nukleare Tabu brechen könnte? Fest steht, an der nötigen Missachtung menschlichen Lebens fehlt es dem angeschlagenen Putin nicht. Das hat er hinlänglich bewiesen.

Putin fällt nichts Besseres ein, als die Lage zu eskalieren. Dass der ukrainische Präsident seinerseits von Präventivschlägen seitens der NATO redet, trägt nicht zur Deeskalation bei.

Stärke zeigen

Wolodymyr Selenskyj hat Gespräche mit Putin verboten – keine gute Idee. Entscheidend ist aber, dass Russland sich bei Verhandlungen seine Annexionen absegnen lassen will. Ist die Welt da nicht willig, droht der Atomkrieg. Die derzeit schlimmste Gefahr für die Menschheit sitzt in Moskau. Dem Westen bleibt nur, Stärke zu zeigen und zu hoffen, dass der Kreml rational agiert. Wir alle befinden uns auf dünnem Eis.