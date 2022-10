Kommentar zu Entlastungspaketen: Von Wumms und Wirkung

Erinnert sich eigentlich noch irgendjemand an das erste Entlastungspaket der Bundesregierung? Immerhin 13 Milliarden Euro wurden zu Beginn des Jahres verteilt. Inzwischen sind auch Paket Nummer zwei (rund 15 Milliarden) und drei (65 Milliarden Euro) geschnürt und teilweise ausgeliefert. Das vierte, auch „Doppelwumms“ genannt, ist in Arbeit. Das Geld dafür, sagenhafte 200 Milliarden Euro, hat der Bundestag am Freitag schon mal bereitgestellt.

Doch trotz der gigantischen Summen ist das allgemeine Urteil meist vernichtend: zu ungerecht, zu wenig, zu spät. Obwohl Deutschland in der Krise so viel Geld in die Hand nimmt, dass die EU-Partner vor Neid erblassen, ist die Beruhigungswirkung hierzulande mehr als bescheiden. Die Milliarden sind futsch und die Nerven liegen trotzdem blank.

Könnte es also sein, dass einige der Hilfen nicht etwa zu spät, sondern zu früh kamen und inzwischen längst vergessen sind, jetzt, wo es ernst wird? Dafür spricht, dass die Hälfte der Bürger die eigene Wirtschaftslage aktuell als „gut“ bezeichnet.