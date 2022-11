Kommentar zu den Midterms: Absage an Trump

Die rote Welle bei den „Midterms“ erwies sich am Wahltag als Rinnsal. Der überwältigende Sieg der Republikaner im Repräsentantenhaus blieb nicht nur aus, sondern steht infrage. Dass am Tag danach noch nicht klar war, wer die Mehrheit gewinnen wird, ist eine Überraschung für sich genommen.

Obwohl die Republikaner knapp vorn liegen, haben die Demokraten noch eine Chance, die Kontrolle im Repräsentantenhaus zu behalten. Im Senat war ohnehin ein Herzschlagfinale erwartet worden.

Trump ist der Verlieren

Egal, wie das Rennen um den Kongress am Ende ausgeht, steht der Verlierer der Midterms jetzt schon fest: Donald Trump und seine Bewegung „Make-America-Great-Again“ (MAGA). Der Ex-Präsident unterstützte extreme Kandidaten, die nun in Wahlkreisen verloren haben, die traditionelle Republikaner in der Regel gewinnen.

Ablesen lässt sich das am Wählerverhalten in Georgia. Dort erhielt Gouverneur Brian Kemp, ein Republikaner der alten Schule, fünf Prozent mehr an Stimmen als der von Trump unterstützte Footballstar Herschel Walker, der für den Senat antrat. Dieses Muster wiederholte sich überall.

Mehrere Wahlthemen

Die Gründe für den überraschenden Ausgang sind vielfältig. Die Wahlbeteiligung war hoch, Frauen und junge Wähler beteiligten sich außergewöhnlich stark und das suburbane Amerika erwies sich erneut als Bastion der Demokraten.

Inflationsängste haben die Wähler beschäftigt, aber auch das Thema Abtreibung. Das zeigen in mehreren Bundesstaaten die Ergebnisse der Referenden. Nirgendwo fand sich eine Mehrheit für restriktive Gesetze.

Die Botschaft der Midterms ist kein Denkzettel für Joe Biden, sondern eine Absage an den MAGA-Extremismus der Republikaner und ein Referendum über den Ex-Präsidenten. Trump hatte vor dem Wahltag angekündigt, er werde seinen Hut für eine erneute Kandidatur für das Weiße Haus in den Ring werfen. Die Wähler haben ihm deutlich mitgeteilt, dass sie an seiner Rückkehr nicht interessiert sind. Es bleibt abzuwarten, ob er nach diesem Ergebnis an seinen Plänen festhalten wird.