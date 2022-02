Kommentar: Flüchtlingsbewegungen aus Ukraine - jetzt ist Solidarität gefragt

Sollten die Schätzungen der Vereinten Nationen zutreffen, ist mit vier Millionen Menschen zu rechnen, die vor den Kriegshandlungen in der Ukraine fliehen. Das ist eine gewaltige Zahl. Zum Vergleich: 2015, das vielen noch als Jahr der großen Fluchtbewegung in Erinnerung ist, erreichten etwas mehr als eine Million Menschen Europa. Das reichte für politische und gesellschaftliche Verwerfungen in den Folgejahren.

Umso wichtiger ist es, dass sich jetzt wirklich alle EU-Länder mit Hochdruck darauf vorbereiten, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und längerfristig zu unterstützen.

Denn der Fakt, dass Ukrainer mit einem Reisepass legal in die Europäische Union einreisen können und keinen Asylantrag stellen müssen, bringt ihnen auf Dauer keinen Vorteil. Sie brauchen Wohnungen, Geld für ihren Lebensunterhalt, wenn möglich Arbeit.

Die Solidarität, die manche EU-Länder in der Vergangenheit gezeigt haben, würde nicht reichen, um diese Herausforderung zu stemmen.

Doch jetzt trifft es genau jene Regierungen in Osteuropa, denen es so schwerfiel, Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Sie werden Unterstützung brauchen.

Dass Länder wie Deutschland bereit sind zu helfen, ist ein gutes Zeichen. Denn an erster Stelle steht in diesen Tagen die Solidarität.