Kommentar: Der Kurz-Rückzug verschärft konservative Nöte

Der Stern des Sebastian Kurz ist verglüht. Er war der Hoffnungsträger vieler Konservativer auch in Deutschland, weil er alles anders, besser und erfolgreicher zu machen schien.

Er war überall der jüngste – jüngster Außenminister der EU, jüngster Regierungschef der Welt. Nun endet seine politische Karriere offenkundig ebenfalls früh und hat ihren Glanz eingebüßt.

Denn Kurz versprach zwar eine neu Ära, arbeitete aber hinter den Kulissen nach alten Schemata. Und die hießen Kungelei und Kumpanei. Eine inhaltliche Neuausrichtung des Konservatismus gelang ihm auch nicht, er scheiterte an der Zähmung der rechtspopulistischen FPÖ, mit der er koalierte.

Er entpuppte sich viel mehr als einer, der dem Volk zu sehr zu Willen sein will – was in der Corona-Krise zu einem Schlingerkurs führte, der die Zögerlichkeit der deutschen Regierung noch in den Schatten stellte.

Das zu konstatierten und zu beklagen ist das eine. Die andere Frage bleibt so ungelöst wie drängend: Wie kann der Konservatismus aus seiner Krise kommen?

Populisten wie Kurz, Johnson oder gar Trump lieferten keine Antworten. Und die drei Kandidaten der CDU in Deutschland machen auf zukunftsfähige Antworten derzeit ebenfalls wenig Hoffnung.