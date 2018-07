Kommentar: Das Handy-Verbot ist die einzige Lösung

Das Handy-Verbot an französischen Schulen ist konsequent. Es ist die einzig wirksame Maßnahme, um die Nutzung von Smartphones zu regeln: Alle anderen Ideen – Handys bleiben in der Tasche, dürfen nur in der Pause eingeschaltet werden oder müssen in den Flugmodus – sind von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Es mag eine Binsenweisheit sein, aber die Nutzung des Handys lenkt ab vom Lernen und verhindert das Aufpassen. Selbstverständlich gilt, dass Digitalkompetenzen geschult werden müssen. Die Pädagogik muss gerade in den Zeiten der digitalen Revolution klare Ziele und Inhalte vorgeben. Alles andere wäre lebensfremd und würde den Kindern Zukunftschancen verbauen.

Allerdings bringt es im Hinblick auf den Schulerfolg nichts, die Kinder in ihren Klassen und auf dem Pausenhof mit ihrem Handy spielen zu lassen, denn sie nutzen dort ohnehin nur die Social-Media-Kanäle. Die Kommunikation in Social-Media-Kanälen ist nicht gleichzusetzen mit der üblichen zwischenmenschlichen Kommunikation. Man schult nicht nur das eigentliche Sprechen und Formulieren, sondern lernt auch die Reaktion des Gegenüber anhand von Mimik und Gestik einzuschätzen. Dieser Teil ist für eine gelingende Kommunikation grundlegend. In der Kommunikation via Social-Media-Kanal ist sie rudimentär, die Sprache weniger vielfältig und roher.

Zudem gibt es viel Interaktion ihrer selbst willen: Zahlreiche Apps belohnen Nutzer mit Flämmchen, Sternen oder Ähnlichem, wenn sie in bestimmten Intervallen aktiv sind und strafen die Nutzer, die es nicht sind. Deshalb ist ein Handy-Verbot sinnvoll, die Schule garantiert auf diese Weise einen Freiraum vor digitalem Zwang. Als Kronzeuge dieser zugegebenermaßen recht kompromisslosen These sei die IT-Ikone des Silicon Valleys, Microsoft-Gründer Bill Gates, herangezogen. Keines seiner Kinder durfte trotz energischer Proteste bis zum 14. Lebensjahr ein Handy besitzen und noch heute – so die Schilderung von Gates – werde vor dem Essen am Tisch das Smartphone weggelegt.