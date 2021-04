Ausgangsperren sind Unsinn und bringen mehr Schaden als Nutzen

Dass sich die Bundesregierung nun endlich zu einheitlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie durchgerungen hat, ist nicht nur begrüßenswert.

Angesichts explodierender Infektionszahlen, ausgelasteter Intensivstationen und einer Impfkampagne, die erst jetzt vom zweiten in den dritten Gang hochschaltet, ist dieser Schritt überfällig.

Zu lange haben Einzelinteressen und föderale Sonder(bar)wege Antworten auf die Frage, wie der dritten Corona-Welle Einhalt geboten werden kann, im Weg gestanden.

Nun also soll es eine "Bundes-Notbremse" richten, mit der endlich verbindlich werden könnte, was seit Wochen längst verbindlich sein sollte. Verbindliches Testen und Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung sind zwar nicht gerade innovativ, dafür aber recht effektiv im Kampf gegen eine steil ansteigenden Infektionskurve.

Zweifel am Sinn der Ausgangssperre

Für Ausgangssperren muss das allerdings angezweifelt werden. Die Maßnahme mag in Ländern wie Spanien oder Portugal sinnvoll sein, da dort das öffentliche Leben in Bars, Restaurants und Parks gerade am Abend traditionell pulsiert.

Doch in Deutschland hält sich die Mehrheit der Menschen in der Regel weitgehend diszipliniert an die Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit.

Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen von der Regel. Wenn etwa auf Parkplätzen, Schulhöfen oder in Grünanlagen im Kollektiv gegen Mindestabstand und Maskenpflicht verstoßen wird. Doch rechtfertigt das kaum eine derart massive Grundrechtseinschränkung, die eine Ausgangssperre mit sich bringt.

Dass Ansteckungen im Freien an der frischen Luft nicht zu den Pandemietreibern zählen, ist mittlerweile wissenschaftlicher Konsens. Dagegen warnten führende Aerosol-Forscher dieser Tage in aller Eindringlichkeit und Ausdrücklichkeit eben vor der Infektionsgefahr in ungelüfteten Gebäuden.

Dann eben erst recht drinnen treffen

Und so steht zu befürchten, dass die Ausgangsbeschränkung das genaue Gegenteil dessen bewirkt, was sie eigentlich verhindern soll: neue Infektionen. Vor allem in Privaträumen.

Aus den Augen aus dem Sinn - nicht aber aus den Datenbanken des RKI.

Denn wenn das Verbot ab 21 Uhr gilt, trifft man sich eben davor schon bei Freunden auf der Couch. Und weil man ja vor 5 Uhr nicht mehr nach Hause darf, übernachtet man einfach auch gleich dort.

Die Politik möchte gerade Treffen renitenter Jugendlicher vermeiden, verdrängt sie so aber nur aus der frischen Luft in private Zimmer. Aus den Augen aus dem Sinn - nicht aber aus den Datenbanken des RKI.

Die Ausgangssperre zielt auf eine undisziplinierte Minderheit in der Bevölkerung und bestraft die disziplinierte Mehrheit mit folgenschwerer Unverhältnismäßigkeit.

Denn welche pandemische Gefahr geht von dem Jogger aus, der sich nach einem harten Tag am Arbeitsplatz oder im Homeoffice nach 21 Uhr noch ungesunden Stress aus Kopf und Knochen läuft?

Wie gefährlich ist es für das Gemeinwohl, wenn Mann oder Frau am Abend unter freiem Himmel die Gedanken ordnen - eine Stunde Wellness für die Seele, in Zeiten massiver Einschränkungen, großer Entbehrungen und alltäglicher Stresssituationen innerhalb der eigenen vier Wände?

Psychologischer und epidemiologischer Schaden

Welcher Verantwortungslosigkeit muss sich ein Pärchen stellen, das am Abend beim gemeinsamen Spaziergang erstmals am Tag so etwas wie Zweisamkeit genießen kann, sich Ruhe und Privatsphäre gönnt - Zeit für Gespräche, die früher beim Italiener ums Eck bei einem Glas Wein geführt werden konnten?

Die Politik zielt mit dieser Grundrechtseinschränkung auf einige Wenige, trifft damit alle und kriminalisiert damit ohne triftigen Grund ein wertvolles Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung. Der psychologische und epidemiologische Schaden könnte dabei größer sein als der Nutzen.

Das Parlament sollte der Bundesregierung dieses schwere Werkzeug aus der Hand nehmen. Denn wer einen Hammer schwingt, sieht plötzlich überall nur Nägel.