Kolumbien: Jetzt droht die Eskalation

Dass Verträge nicht mehr bindend sein müssen, das hat US-Präsident Donald Trump schon gezeigt. Kolumbiens neuer Präsident Iván Duque hat sich einiges von Trump abgeschaut. So wundert es nicht, dass er gegen den Friedensvertrag mit der linken Guerilla polemisierte, denn ein wichtiger Teil seiner Wählerschaft wollte trotz der über 200000 Toten seit Mitte der 1960er-Jahre keinen Ausgleich mit den Rebellen.

Wahrscheinlich aber spiegelt das Wahlergebnis die Realität Kolumbiens einfach wider. Duques Vorgänger Juan Manuel Santos hatte 2016 für sein Wirken den Friedensnobelpreis erhalten. In Europa wurde er dafür gefeiert, in seiner Heimat stand er weiter in der Kritik, denn die Gewalt hielt und hält an. Keines der wirklichen Probleme ist gelöst: Drogenanbau und -handel, Korruption, rechtsextreme Gewalt im Auftrag von Großgrundbesitzern in Verbindung mit zum Himmel schreiender Armut. Kompromisslosigkeit als Basis für die Zukunft verheißt nichts Gutes. Mit der Wahl Duques droht die Eskalation.