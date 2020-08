Koalitionsarbeit in Zeiten des heraufziehenden Wahlkampfs

Das dürfte dann schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das sein, was nach der Sommerpause auf die Große Koalition zukommt. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus fordert Finanzminister Olaf Scholz mit deutlichen Worten auf, den Haushalt baldmöglichst wieder in den Griff zu bekommen – trotz oder gerade wegen der teuren Corona-Hilfen. „Das wird eine der großen politischen Auseinandersetzungen im Herbst werden. Denn da muss Olaf Scholz liefern“, sagte Brinkhaus am Freitag. Mit der Nominierung von Scholz zum SPD-Kanzlerkandidat hat der Wahlkampf begonnen – und der dürfte dieses Mal wesentlich ruppiger geführt werden als vor vier Jahren.

Die CDU zeigte sich zunächst wenig beeindruckt von Scholz’ Nominierung. Es sei erwartbar gewesen. Die CDU sollte sich weiter auf die Corona-Krise konzentrieren und nicht Wahlkampf zur Unzeit führen, empfahl Generalsekretär Paul Ziemiak. Die Umfragewerte für ein Linksbündnis, wie es die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zusammen mit Parteivize Kevin Kühnert anstreben, seien derzeit nicht sonderlich besorgniserregend.

Auch die Differenzen zwischen der SPD, ihrem Kanzlerkandidaten und der Linkspartei sind diesem Bündnis nicht sonderlich zuträglich. Die offen zur Schau getragene Skepsis von Scholz gegen ein Linksbündnis dürfte auch für SPD-internen Zoff sorgen. Kühnert hat schon deutlich gemacht, dass er Scholz im Wahlkampf keine große „Beinfreiheit“ zubilligen will. Wenn aber der Eindruck entsteht, dass Kühnert und Esken seine Politik bestimmen, vor allem die Sozialpolitik, dann wird es schwierig für Scholz.

Wohlwissend, dass derzeit ein reines Linksbündnis nicht trägt, ist Scholz auch ein „Angebot“ der dem linken Parteiflügel zugerechneten Parteispitze an die Wähler der Mitte. Wer die Fortsetzung der Regierung Angela Merkel wolle, müsse Scholz wählen, heißt es. Scholz kann sicherlich mit den Grünen, und er wäre auch ein Mann für eine Ampelkoalition mit der FDP wie in Rheinland-Pfalz: Rot-Gelb-Grün. Und das macht ihn dann doch wiederum gefährlich für die Union. Die Koalitionspartner von CDU und CSU, das machte Brinkhaus deutlich, werden also sehr genau darauf achten, dass Vizekanzler Scholz in der Regierungsarbeit nicht zu viele Pluspunkte sammeln kann.

Für die Union ist es daher keineswegs ein Selbstläufer, nach der 16-jährigen Ära Merkel direkt wieder den Kanzler zu stellen. Die CDU ist ganz offensichtlich seit der Flüchtlingskrise zerstritten. Nach dem knappen Wahlsieg von Annegret Kramp-Karrenbauer gegen Friedrich Merz konnte diese die Konflikte nicht entscheidend eindämmen. AKK gab schließlich auf. Und der Kampf um ihre Nachfolge ist auch nicht dazu angetan, die Partei bald zu befrieden, zumal sich auch CSU-Chef Markus Söder mit Sticheleien immer wieder in die Nachfolgedebatte einbrachte.

Die Sticheleien dürften nach den Pannen bei den Corona-Tests in Bayern vorerst vorbei sein. Das Rennen zwischen dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Vize Armin Laschet sowie dem Finanzexperten und ehemaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz um den Parteivorsitz, das Anfang Dezember auf einem Parteitag in Stuttgart entschieden werden soll, ist offen. Es wird wieder mit einem knappen Wahlausgang gerechnet. Und damit stünden sich wieder zwei Lager gegenüber.

Der Weg dahin kann noch lang werden. Laschet hat am 12. September Kommunalwahlen in NRW vor sich. Da dürfte auch er auf dem Prüfstand stehen. Merz hat sein Pulver während der vergangenen Wochen trocken gehalten und wird sich im September langsam warmlaufen. Und zudem sollte der dritte Kandidat im Rennen, der angebliche Außenseiter Norbert Röttgen, keineswegs schon abgeschrieben werden, wie dies einige tun. Denn der Außenpolitiker verkauft sich angesichts der weltweiten Krisen zur Zeit ganz gut, wie es heißt.

Nach der Entscheidung um den CDU-Vorsitz soll der Kanzlerkandidat der Union bestimmt werden. In der CDU rechnet man damit im Januar oder Februar. Für den Kandidaten wird entscheidend sein, ob er die CDU hinter sich versammeln kann. Söder schlug März als Zeitpunkt der Entscheidung vor – im ARD-„Sommerinterview“ Anfang August begründete er dies damit, dass man aus Respekt gegenüber Merkel „nicht ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher eine Nebenregierung platzieren“ sollte.

Auch wenn Söder dabei andere Hintergedanken unterstellt werden, es dürfte in der Tat schwierig für einen Kandidaten sein, über eine so lange Zeit bis zum Herbst 2021 im Schatten von Angela Merkel agieren zu müssen. Merkel ist durch die Corona-Krise wieder erstarkt, nachdem im vergangenen Jahr monatelang spekuliert wurde, wie die von ihr damals favorisierte Nachfolgerin im Parteiamt Kramp-Karrenbauer auch möglichst schnell ins Kanzleramt gehievt werden könnte.

Die Nähe der Kanzlerin wird wieder gesucht: Nachdem sie Mitte Juli Söder die Gunst erwies und ihn am Chiemsee besuchte, ist nun am kommenden Dienstag Laschet an der Reihe. Merkel besucht Laschets Kabinett und anschließend die Zeche Zollverein in Essen. Bei diesen Besuchen bietet sich für die Kanzlerin und ehemalige Parteivorsitzende auch wieder die Gelegenheit, die Zerstrittenheit in der Union und insbesondere in der CDU einzudämmen. Sie will die Partei als geschlossene Regierungspartei aufstellen.

Zudem nutzt Merkel die EU-Ratspräsidentschaft, um die deutsch-französische Achse wieder einigermaßen zu beleben. Am Donnerstag besucht sich Präsident Emmanuel Macron an dessen Sommerresidenz an der Côte d'Azure. Ein Thema dürfte die weitere Umsetzung des von beiden angeschobenen Corona-Hilfsprogramms sein. Merkel, das ist offensichtlich, will trotz aller Kritik aus Mittel- und Osteuropa sowie von den sogenannten sparsamen EU-Mitgliedern die Ratspräsidentschaft ordentlich zu Ende bringen. Das wäre dann auch eine gute Rampe für die Union im Endspurt um das Kanzleramt.