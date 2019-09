Klimawende: Anreize allein reichen nicht

Die CDU will mit ihrem Konzept vor allem Anreize schaffen und keine Verbote erteilen. Doch warum soll sich jemand eine neue Heizungsanlage kaufen, wenn nicht klar ist, ab wann seine alte verboten sein wird? Beides gehört eigentlich zusammen: Eine klare Planung, bis wann welche Umstellungen erreicht sein sollen und was wann genau teuer wird – und Anreize für den Einzelnen, die Umstellung in Angriff zu nehmen.

Anders als die SPD plant die CDU eine private Klimaanleihe. Auf der einen Seite ist es fraglich, warum der Staat Zinsen zahlen soll, wenn er das Geld zur Zeit auch umsonst bekommt. Auf der anderen Seite aber ist es eine verlockende Aussicht für Sparer, ihr Geld sicher anzulegen, es verzinst zu bekommen und dabei noch das Gefühl zu haben, es für etwas Sinnvolles einzusetzen. Das könnte die Akzeptanz der Klimawende erhöhen. Es verdutzt allerdings, dass die CDU ihrem gesamten Klimakonzept so gar kein Preisschild umhängen will. Natürlich gibt es viele Unwägbarkeiten auf dem Weg zur Energieeinsparung. Und es ist auch richtig, sich Nachjustierungen offenzulassen, um gegebenenfalls soziale Aspekte berücksichtigen zu können. Aber eine Größenordnung, eine Hausnummer, ob das Ganze nun 40 Milliarden Euro, wie es am Wochenende hieß, weniger oder mehr kostet, das hätten die Bürger von der Partei Ludwig Erhards schon gerne gewusst.