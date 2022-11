Klimaschädlich Klimakonferenz ist trotzdem sinnvoll

Die fußballfeldgroße Konferenzhalle ist eiskalt runtergekühlt – und trotz hochrangiger Redner halbleer. Auf dem Flughafen Scharm el Scheich herrscht wiederum Hochbetrieb der anreisenden Konferenzteilnehmer. Ein Teil der geleerten Regierungsflieger – in denen mitunter auch mitreisende Journalisten saßen – hebt gleich wieder ab, um hunderte Kilometer weiter geparkt zu werden. Vor Ort am Roten Meer wurde eigens eine neue Straße gebaut. Am Tagungszentrum herrscht Stau aus kleinen Taxis, mittleren Bussen und großen Limousinen. Willkommen zur Klimakonferenz in Ägypten!

Natürlich ist das alles der Wahnsinn: Das diesjährige Treffen im weltweit beliebten Urlaubsort im Norden Afrikas ist tatsächlich selbst eine riesige Energie- und CO2-Schleuder. Wäre es also besser für das Weltklima, wenn das Ganze entweder gar nicht oder vielleicht nur digital stattfände? Nein.

Größe des Ereignisses wichtig

Denn es ist nun mal so, dass es derartige Events braucht, um die hoffentlich entscheidenden Schritte voranzukommen. Erst die Größe des Ereignisses schafft die Aufmerksamkeit bei den Staatenlenkern, die wiederum den weltweiten Erwartungsdruck erhöht.

Und so wie der einzelne Mensch erst dann mit dem Joggen beginnt, wenn die neue Pulsuhr ans Handgelenk geschnallt wurde, so benötigt auch die politische Weltgemeinschaft einen sichtbaren Impuls, um zumindest in Teilen in die Gänge zu kommen. Und dann sind da noch all die Begegnungen und Gespräche der Regierungsvertreter am Rande einer solchen Weltklimakonferenz, die tatsächlich den ein oder anderen aufwändigen Staatsbesuch ersetzen dürften.

Trotzdem Verbesserungen möglich

Dennoch gibt es natürlich auch beim aktuellen Gipfel Raum für Verbesserungen: Die Klimaanlagen in den Räumlichkeiten in Ägypten könnten selbstverständlich mit halber Kraft laufen. Die eine oder andere Flugreise könnte vielleicht gemeinsam in einer Maschine erfolgen. Und was den dann immer noch verbleibenden CO2-Ausstoß betrifft: Der sollte von den Anreisenden klimaneutral ausgeglichen werden.