Klima-Risiko-Index beleuchtet Wetterschäden auf UN-Gipfel

Von Stefan Kümmritz

Jeder, der abends am Wochenende in Ulm oder Neu-Ulm unterwegs ist, kennt die Szenen: Junge Burschen, die mit ihren aufgemotzten Karren eine Art Schaulaufen veranstalten. Manchmal werden auch illegale Rennen gefahren.

Nun war einer dieser Fälle vor Gericht: Da die beiden Angeklagten Mustafa und Ömer (Namen von der Redaktion geändert) geständig waren und Reue zeigten, hätte der Prozess am Montag in der öffentlichen Jugendschöffensitzung am Ulmer Amtsgericht wegen verbotenen Autorennens eigentlich zum Abschluss kommen können.