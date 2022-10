Klebstoff gegen den Klimawandel

Die sogenannte Letzte Generation hat bekanntlich eine starke Affinität zu Klebstoffen. Ihre Aktivisten kleben sich gern auf Straßen fest oder vor Flughäfen oder an Autos. Falls keine geeigneten Straßen und Fahrzeuge zur Verfügung stehen, pflegen sie in ein Museum zu gehen und sich dort an einem Kunstwerk festzukleben.

Gebricht es ihnen wiederum an Klebstoff, so nehmen sie ersatzweise pürierte Tomaten und schmeißen dieselben auf möglichst wertvolle Gemälde. Andere Vereinsmitglieder der Letzten Generation klettern auf Bäume und wollen dort besichtigt werden.

Auch weitere Missstände ließen sich effektiv bekämpfen. Weil es beispielsweise immer noch viel zu viele Menschen gibt, die durch ihren Konsum die klimamordende Fleischproduktion unterstützen, sollten sich einige Vereinsmitglieder unverzüglich an Schweineschinken und Rinderlenden festkleben.

Eines ist völlig klar: Mit solcherart mutigen Aktionen wird früher oder später der Klimawandel gestoppt – jedenfalls in Deutschland. Und damit die Proteste möglichst nachhaltig sind, muss man die Männlein und Weiblein der Letzten Generation unterstützen. Denkbar wäre eine Nachschublieferung an Klebstoff.,

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat verraten, dass er eben erst das Abmahnvereinchen namens Deutsche Umwelthilfe mit einer Spende unterstützt und so final seinen Teil zur Klimarettung beigetragen habe. Im übrigen sei er sofort bereit, sich mit einer netten Aktivistin irgendwo festkleben zu lassen. (vp)