Kleben nutzt dem Klima nichts

Wieder haben sich Klimaaktivisten an Flughäfen festgeklebt, in München musste zeitweise der Flugbetrieb eingestellt werden. Sich darüber aufzuregen ist müßig, die Radikalen wird es nur wenig beeindrucken. Nötig ist hingegen, sich mit ihren Inhalten auseinanderzusetzen.

Die Aktivisten selbst fordern ein Tempolimit sowie ein 9-Euro-Ticket. Da dies für die Klimaziele nicht ausreiche, teilen sie zudem mit, Deutschland müsse aufs Wohlstandsniveau der 1970er Jahre zurückkehren. Dies ist nur mit drastischem Verzicht möglich. Strategien, wie ein solcher Wohlstandsverlust ohne massiven Protest in der Bevölkerung organisiert werden kann, werden selten mitgeliefert.

Gleichzeitig werden erzielte Erfolge konsequent ignoriert. So sind die Emissionen seit 2000 temperaturbereinigt um 27 Prozent gesunken, in derselben Zeit hat sich das Bruttoinlandsprodukt mehr als verdoppelt: Wohlstand und CO-Ausstoß haben sich hierzulande drastisch entkoppelt. Dieses Tempo will die Ampel weiter beschleunigen, indem man die Ausbaugeschwindigkeit für Wind- und Solar in den kommenden Jahren vervierfacht.

Angesichts von Rohstoff- und Fachkräftemangel kann man zwar berechtigte Zweifel an der Realisierbarkeit dieses Ziels haben. Aber auch weltweit steigen die Investition in die Erneuerbaren massiv an.

Wem das alles nicht rasch genug geht, wer etwa Hausbesitzer zu schnelleren Sanierungen zwingen will, der nimmt in Kauf, dass sich viele ihr Häuschen nicht mehr leisten können. Für ein kurzfristiges Erreichen der Ziele im Verkehr müsste darüber hinaus die Mobilität drastisch eingeschränkt werden. Dies kann nur wollen, wer die Bürger gegen Klimaschutz aufbringen will.

Denn mit Klimapolitik verhält es sich ähnlich wie mit Corona: Sind die Maßnahmen zu radikal, steigen die Kollateralschäden. Auch während der Pandemie wurden Maßnahmenkritiker als verantwortungslos abgestempelt. Mit Blick auf die daraus resultierenden sozialen und gesundheitlichen Verwerfungen sieht man heute, wie falsch das war.

Wer also „mehr fürs Klima“ tun will und damit Verzicht meint, der sollte diesem Anspruch vor allem bei sich gerecht werden. Wer Verzicht hingegen als klimapolitisches Modell für alle propagiert, muss zunächst erklären, wie er davon China und Indien überzeugen will.