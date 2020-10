Klare Mehrheit zufrieden mit Corona-Krisenmanagement

Insgesamt fünf neue Corona-Fälle hat es in den vergangenen Tagen in Bad Waldsee und Aulendorf gegeben. Wie aus der Statistik des Landratsamtes hervorgeht, sind über das Wochenende drei Aulendorfer und zwei Bad Waldseer positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten in Bad Waldsee auf 61 und in Aulendorf auf 32. Der Großteil der Infizierten ist bereits wieder gesund.