Kläger waren gegen den Willen ans Bett gefesselt

Mit einem starken Baumwollgurt ist ein Psychiatriepatient aus Baden-Württemberg gegen seinen Willen an Armen, Beinen und Bauch an ein Krankenbett gefesselt worden. Gegen diese sogenannte Fünfpunktfixierung klagt der Mann nun vor dem Bundesverfassungsgericht – genauso wie ein weiterer Psychiatriepatient aus Bayern. Dieser konnte nicht einmal mehr den Kopf bewegen – er war zusätzlich noch an Brust und Stirn gefesselt worden.

Beide Patienten haben eine Gemeinsamkeit: Kein Richter hat der Fixierung zugestimmt, sie wurde von Ärzten angeordnet. Ob das rechtens war, wird seit Dienstag vom Bundesverfassungsgericht untersucht, am Mittwoch geht die mündliche Verhandlung weiter. Eine Entscheidung wird in den nächsten Monaten erwartet.

Zum Verhandlungsauftakt sprach Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle von einem „schwierigen Thema“. Staatliche Freiheitsentziehung sei die schwerste Form der Freiheitsbeschränkung. Sie sei nur in besonderen Fällen durch das Grundgesetz gedeckt.

Bombendrohungen und Randale

Der Kläger aus Baden-Württemberg litt Mitte Januar 2015 an einer sogenannten schizoaffektiven Störung – dabei treten sowohl Züge von Schizophrenie auf als auch emotionale Störungen wie Manie oder Depression. Ein Amtsrichter hatte den Mann bis Mitte März in die geschlossene Psychiatrie des Klinikums Ludwigsburg eingewiesen. Dort hat er mehrfach randaliert, Möbel zerstört und mehrere Male bei der Polizei angerufen, um mit Bomben zu drohen, wie SWR und „Stuttgarter Nachrichten“ berichten – das Klinikum selbst will sich zu dem konkreten Fall nicht äußern. Ärzte ordneten mehrfach eine vorübergehende Fixierung an.

Grundlage dafür ist das baden-württembergische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, das 2014 von der damaligen grün-roten Landesregierung erarbeitet worden war. Dessen Paragraphen werden von den Verfassungsrichtern nun unter die Lupe genommen. Dem Gesetz zufolge müssen Fixierungen ebenso wie andere Sicherungsmaßnahmen – das Wegnehmen bestimmter Gegenstände oder das „Absondern“ in einem gesicherten Raum – von einem Arzt befristet angeordnet werden, die Fixierten müssen ständig begleitet und das Vorgehen dokumentiert werden.

Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hält die geltende Gesetzeslage für ausreichend: „Die aktuelle gesetzliche Regelung ist nach breiter Beteiligung von Fachleuten und Betroffenen in der vergangenen Legislaturperiode einstimmig vom Landtag verabschiedet worden. Darin wurde die Fixierung als Mittel der letzten Wahl unter strengen Auflagen erlaubt.“ Nach Zahlen aus Luchas Ministerium wurde im Jahr 2016 in 2766Fällen eine Fixierung angeordnet – wobei die Zahl der Betroffenen niedriger liegt, da ein Teil von ihnen mehrfach fixiert wurde.

Die Karlsruher Richter widmen sich nun der Frage, ob es Alternativen zu solchen Zwangsmaßnahmen gibt und welche Erfahrungen in anderen Ländern gesammelt wurden. Während in Deutschland Patienten, die eine Gefahr darstellen, eher fixiert werden, werden sie in den Niederlanden häufiger isoliert; in Großbritannien setzt man auch auf Medikamente.

Weiterer Knackpunkt ist die Frage, ob eine richterliche Anordnung notwendig ist. Ist sie nicht, argumentiert Sozialminister Lucha: „Die Unterbringung ist an sich schon ein Freiheitsentzug, für den es einer richterlichen Anordnung bedarf. In einer Notsituation ist mit dieser Anordnung auch eine Fixierung des Patienten abgedeckt, denn dabei handelt es sich um eine freiheitsentziehende Maßnahme innerhalb einer anderen freiheitsentziehenden Maßnahme.“

In Bayern hat die Staatsregierung in der vergangenen Woche ein neues Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz auf den Weg gebracht. Dieses sieht nun erstmals in dem Bundesland vor, dass ein Richter länger andauernde oder regelmäßige Fixierungen bestätigen muss. Zudem darf künftig eine einzelne Fixierungsmaßnahme nur befristet angeordnet werden, und zwar längstens für 24Stunden.

Dem Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener geht das nicht weit genug. Verbandsvertreter Matthias Seibt lehnt Fixierungen hingegen grundsätzlich ab: Sie seien eine „einschüchternde Gewaltausübung“.

Auch in Altenheimen wird fixiert

Im aktuellen Verfahren geht es um die Psychiatrie – ein Thema sind Zwangsmaßnahmen aber auch in Altenheimen, etwa bei Demenzkranken. Zwar bedürfen Fixierungen dort schon heute einer richterlichen Genehmigung. Aus Sicht von Professor Maik Hans-Joachim Winter, Leiter des Studiengangs Pflege an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, gibt es aber eine hohe Dunkelziffer, denn in Altenheimen sei der Einsatz von Gurten oft gar nicht notwendig, um einen Menschen in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. „Menschen kann man auch sehr subtil fixieren. Wenn man einen halbseitig gelähmten Schlaganfallpatienten mit seinem Rollstuhl an einen Tisch stellt und die Bremsen feststellt, dann ist das auch eine Art der Fixierung, wenn der Betreffende sich nicht selbst wegbewegen kann. Im Übrigen kann man Menschen auch mit Medikamenten nahezu bewegungslos machen – und zwar ohne richterlichen Beschluss“, so Winter.

Auch auf Krankenhäuser werde die Frage der Fixierung stärker zukommen, gerade bei demenziell Erkrankten. „Pflegekräfte sind in einem ethischen Dilemma: Sie haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Patient sich selbst oder anderen keinen Schaden zufügt, aber sie stehen auch unter erheblichem Zeitdruck. Daraus entsteht nicht selten der Wunsch nach Fixierungen.“ Forschungen zeigten jedoch, dass Pflegekräfte mit geringer Qualifikation Fixierungen eher befürworten als höher qualifizierte Fachkräfte.