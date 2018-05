Kita-Kosten sind laut Forschern unfair verteilt

Kita-Gebühren in Deutschland sind nach Einkommen gestaffelt und von Land zu Land unterschiedlich hoch. Der Durchschnittsbeitrag der Eltern liegt bei 173 Euro monatlich. Doch während in Rheinland-Pfalz nur noch 36 Prozent der Eltern einen Beitrag zahlen, sind es in Baden-Württemberg 96 Prozent. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung „Eltern-Zoom 2018“, für die Infratest dimap über 10000 Eltern befragte.

Die Beiträge seien unfair verteilt, heißt es darin. Haushalte, die unter der Armutsrisikogrenze liegen, müssen einen fast doppelt so hohen Anteil ihres Einkommens (9,8 Prozent) für die Kita aufwenden wie Besserverdienende. Denn auch wenn die Beiträge gestaffelt sind, machen sie für arme Familien mit rund 118 Euro monatlich prozentual immer noch mehr aus als für Durchschnittsverdiener.

Höchste Belastung im Nordosten

„Die Beitragsstaffelungen sind nicht ausreichend, um armutsgefährdete Familien tatsächlich in Relation zu ihrem Haushaltsnettoeinkommen zu entlasten, heißt es in der Studie. Denn der Durchschnittsbeitrag von 173 Euro macht im Schnitt 5,6 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens aus. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Eltern, die bis zu 22 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens zahlen müssen. In Berlin ist die Belastung mit 2,0 Prozent des Einkommens am geringsten, in Baden-Württemberg (6,5 Prozent) und Bayern (5,9 Prozent) liegt sie im Mittelfeld. 91 Prozent der Eltern zahlen Zusatzbeiträge von im Schnitt 45 Euro, das Mittagessen (41 Euro) ist dabei der größte Posten.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) will ihrem Plan treu bleiben, möglichst viele Kitas gebührenfrei zu stellen. Dazu gibt der Bund in dieser Legislaturperiode 3,5 Milliarden Euro. Doch dies reicht nicht, sagt die Studie der Bertelsmann-Stiftung. Wollte man alle Eltern bundesweit von Beiträgen und Zusatzgebühren befreien, wäre man bei 7,3 Milliarden Euro im Jahr.

Hinzu kommt: Viele Eltern wünschen sich eine Qualitätssteigerung der Kita. Mehr als die Hälfte der Eltern sind bereit, für eine höhere Qualität der Kitas mehr zu bezahlen, sogar eine Mehrheit der ärmeren Eltern. Die Wunschliste: Eltern wollen zu 60 Prozent zusätzliches Personal, zu 41 Prozent eine bessere Bezahlung für Erzieher, zu 33 Prozent eine bessere Ausstattung und 28 Prozent flexiblere und längere Öffnungszeiten.

Beim Personal investieren

Nach Analysen der Studie ist in drei Bereichen der Qualitätsausbau nötig: Personal, Leistungsausstattung und Mittagessen. Das würde Kosten von acht Milliarden verursachen. Die Studie empfiehlt deshalb, statt Gebührenfreiheit für alle erst einmal Eltern unterhalb der Armutsrisikogrenze von den Kita-Beiträgen und Zusatzgebühren zu befreien. Das würde 730 Millionen Euro kosten.

Die baden-württembergische SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier meint: „Gebührenfreiheit und hohe Qualität in den Kitas dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. “ Schließlich stelle die Gebührenfreiheit bei allgemein bildenden Schulen auch niemand infrage. Die Landesregierung fordert Breymaier auf, die neuen Fördermittel des Bundes für die Betreuung von Kindern im Vorschulalter zu verdreifachen und damit Schritt für Schritt Gebührenfreiheit in Baden-Württemberg zu ermöglichen.