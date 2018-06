Kinderleicht: Was ist eine Fünfprozent-Hürde?

Auf dem Stimmzettel bei der Bundestagswahl stehen viele verschiedene Parteien, aber nicht alle schaffen es auch in den Bundestag. Denn dorthin darf eine Partei ihre Vertreter nur schicken, wenn sie mindestens fünf Prozent aller Wählerstimmen bekommen hat. Da das für die Parteien ein Hindernis ist, spricht man auch von der Fünfprozent-Hürde.

Dabei hört es sich im ersten Moment doch eigentlich kinderleicht an: Von 100 Stimmen reichen einer Partei ganze fünf, um die Hürde zu überspringen. Aber: Die größten Parteien ergattern in der Praxis auch den größten Teil der Stimmen. In den aktuellen Bundestag haben es deshalb nur fünf Parteien geschafft – CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke. Die anderen sind bei der Wahl vor vier Jahren an der Sperrklausel gescheitert, wie die FünfprozentHürde auch genannt wird. Die Anhänger und die Kandidaten der kleineren Parteien finden das nicht in Ordnung, doch für die Sperrklausel gibt es eine Begründung: In der Weimarer Republik, der ersten deutschen Republik, gab es diese Beschränkung nicht. Daraus folgte, dass im Parlament bis zu 15 Parteien mit ihren Vertretern saßen, die sich nicht einigen konnten. Eine stabile Mehrheit konnte so nicht entstehen und es war extrem schwierig, Entscheidungen zu treffen. Zweck der Fünfprozent-Hürde ist es also, die Funktionsfähigkeit des Parlaments zu gewährleisten. Eva Peter