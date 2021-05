Kinder und Politikkarriere – das muss möglich sein

Es ist viel mehr als eine Frauenfrage: Wie gut lassen sich ein politisches Mandat und Familie vereinbaren? Kaum hat erstmals eine Mutter Chancen aufs Kanzleramt, wird dieses Thema so heiß debattiert wie selten zuvor.

Es geht dabei um dabei aber um mehr als die Mutterrolle. Es geht um die Attraktivität der Politikkarriere. Ja, der Anteil der Frauen an Erziehung und Familienorganisation ist im Schnitt noch immer größer als die der Männer. Aber längst bricht diese starre Aufgabenverteilung auf.

Klar ist: Wer sich für eine Karriere entscheidet, die in einem absoluten Spitzenjob wie dem der Kanzlerin gipfeln kann, verzichtet bewusst auf Zeit mit der Familie. Es ist eine Abwägung, die jeder und jede individuell für sich treffen muss.

Klar ist aber auch: Laufbahnen in der Politik beginnen oft im Ehrenamt, in Ortsverbänden und Gemeindetagen. Diese Arbeit empfinden zunehmend mehr Menschen als unattraktiv, auch wegen mangelnder Wertschätzung. Außerdem hat das viel damit zu tun, wie Politik leider noch immer viel zu häufig funktioniert. Wer Zeit hat, an Wochenenden und Abenden lange an offiziellen und nicht-offiziellen Sitzungen teilzunehmen, dessen Chancen stehen gut. Schon ein Bürgermeisteramt verlangt oft die Verfügbarkeit weit über das normale Arbeitsmaß hinaus. Die Balance zwischen Job und Privatem spielt für immer mehr Menschen eine wesentliche Rolle.

Politik und Familie muss möglich sein

Verantwortungsvolle Politik ist für das Gemeinwesen essentiell. Es braucht engagierte, qualifizierte Menschen, die bereit sind, dort zu arbeiten. Politische Ämter müssen darum attraktiv sein – finanziell, aber eben auch in puncto Vereinbarkeit mit der Familie. Schon, um das Wissen um die Probleme von Familien in Diskussionen einzubringen. Mandate mögen gut belohnt werden, im Vergleich zu Jobs mit weniger öffentlichem Druck und mehr Freizeit sind sie jedoch keineswegs überbezahlt.

Politik und Familie, das muss möglich sein, für Männer und Frauen. Die Debatte hat zu lange auf sich warten lassen – genau wie die erste Mutter als Kanzlerkandidatin.