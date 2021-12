Kinder haben Sehnsucht nach dem ganz normalen Leben

Mittagszeit im Camp Esjan. Die Schüler kommen aus der Schule. Die Hausaufgaben sind schnell erledigt. Dann: „Wir langweilen uns total“, sagt der zehnjährige Aram, „hier gibt es nichts. Keinen Spielplatz, keinen Sportplatz, nichts.“ Mit seinen Freunden wird Aram durch das Camp streifen, dann auf den Hügeln hinter den Zelten spielen. Und sich langweilen. Dann wird er sich das Handy seines Bruders schnappen und bis zum Abend daddeln. So wie die anderen Kinder auch. Heute, morgen, übermorgen. Das Wort Lagerkoller ist zum Greifen nah.

Zelte, soweit das Auge reicht, ziehen sich kilometerweit an der Hügelkette entlang. Der Ausblick auf die Ninive-Ebene ist grandios. Aber brotlos. 13 000 Menschen, geflüchtete Jesiden, leben im Camp Esjan, die meisten seit der Flucht vor der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) seit 2014. „Darunter sind 4254 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren“, sagt Campleiter Amer Abo. 13 000 Menschen: Die Stadt Spaichingen im Landkreis Tuttlingen hat ähnlich viele Einwohner, auch die Stadt Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen weist die gleiche Einwohnerzahl auf.

Jugendliche brauchen Abwechslung und Bewegung

„Ja, wir wären eine richtige Stadt, wenn nur das Leben normal wäre“, bedauert Abo, „aber hier ist nichts normal.“ Auf der Hauptstraße haben sich ein paar Geschäfte für den täglichen Bedarf angesiedelt. Eine Schneiderin geht ihrem Beruf nach, nebenan gibt es Gasflaschen zu kaufen. In einem Café versammeln sich die Männer, auch sie daddeln am Handy. „Was uns wirklich fehlt, das sind ein Spielplatz und ein Sportplatz für die Kinder und Jugendlichen“, bittet Amer Abo um Hilfe aus Deutschland, „damit sie wenigstens ein bisschen Abwechslung und Bewegung haben. Und hier bleiben, nicht nochmals fliehen.“

Der Gedanke an eine weitere Flucht, aus dem Irak nach Europa, ist allgegenwärtig. Beim Rundgang durch das Camp weist Abo auf einzelne Zelte hin: „Dort ist ein junger Mann nach Belarus gegangen, wir haben nichts mehr von ihm gehört.“ Vier Zelte weiter: „Hier wohnte mal eine Familie, die sich auch auf den Weg nach Europa gemacht hat.“ Und wo ist sie jetzt? „Das wissen wir nicht.“ Im Camp Esjan bleibt es nicht beim flüchtigen Gedanken, die Folgen der Fluchtbewegung sind deutlich zu spüren.

Flucht nach Belarus wird heftig diskutiert

Die Bewohner sprechen darüber, dass seit Wochen Tausende Migranten und Flüchtlinge versuchen, von Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Dass die EU dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vorwirft, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen und so die Lage im Westen zu destabilisieren, berichtet der halbstaatliche Sender Rudaw.TV. Zu sehen sind auch die aus EU-Mitteln errichteten Stacheldrahtzäune, die die Migranten aufhalten sollen. Liveübertragungen zeigen Rückkehrer, die total frustriert auf dem Flughafen der Kurdenhauptstadt Erbil ankommen. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehr als 2000 Menschen belarussischen Angaben zufolge ausgeflogen.

Trotzdem diskutieren die Bewohner im Camp Esjan, wägen ab: Wollen sie im Camp weiterleben, ohne Perspektive auf Rückkehr ins heimische Shingal-Gebirge? Ohne Job? Ohne Geld? Oder wagen sie den Versuch, nach Europa zu kommen?

Suizid-Rate unter Frauen hoch

Gehen oder bleiben? Vor einem der Zelte spricht die Jesidin Basi Smer den Campleiter an. Begleitet wird er von Marcelin Hadschi, einer jungen Frau, die ehrenamtlich an zwei Tagen pro Woche ins Camp kommt und auf ihren Rundgängen durch die einzelnen Sektoren nach Wohl und Wehe fragt. Basi Smer, mit ihrem Kleinkind auf dem Arm, klagt über einen kaputten Heizofen. Sie braucht Hilfe. Neben den Lebensmittelpaketen, die die kurdische Regierung zusammen mit Hygienepaketen einmal im Monat verschickt, bekommt die Familie zehn Dollar pro Monat und Person. Seit dem Rückzug der meisten Hilfsorganisationen fühlen sich die Menschen im Camp Esjan allein- gelassen. Gerade unter jungen Frauen sei die Suizid-Rate hoch, sagt Marcelin Hadschi. Die „Telephone Helpline“, aus den Mitteln der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Jahr finanziert, sei hilfreich.

Gehen oder bleiben? Marcelin Hadschi berichtet, dass die Campbewohner weiter unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden: „Auch der Ehemann von Basi Smer hatte einen Job.“ Doch während der harten Ausgangssperre im Jahr 2020 konnten die Tagelöhner das Camp nicht verlassen, die Wirtschaftskrise hat auch die kleinen Betriebe hart getroffen: „Es gibt keine Arbeit mehr.“

Gehen oder bleiben? In diesen Tagen blicken die Jesiden auch auf die sich fragiler entwickelnde Sicherheitslage im Nordirak. Am Donnerstagabend waren bei einem mutmaßlichen Angriff des IS südlich der Kurdenhauptstadt Erbil drei Zivilisten und neun Kämpfer der kurdischen Sicherheitskräfte, der Peschmerga, getötet worden. Die Peschmerga erklärten, bei dem Angriff hätten die mutmaßlichen IS-Angreifer zwei kurdische Kämpfer getötet. Wenig später seien sieben Peschmerga bei der Explosion eines Sprengsatzes ums Leben gekommen. Der kurdische Regierungschef Masrur Barsani forderte am Freitag vom irakischen Ministerpräsidenten Mustafa al-Kasimi die Lieferung von Waffen. Die Kämpfer würden „das Vaterland“ verteidigen, sagte Barsani.

IS immer noch stark

Der Anschlag wird als weiterer Beweis für die Schwäche der Zentralregierung in Bagdad gewertet, die keine Sicherheit vor dem IS garantieren könne. Zwar hatte der Irak im Jahr 2017 den Sieg über die islamistische IS-Miliz verkündet. Die Extremisten hatten zuvor weite Teile des Irak und Syriens kontrolliert und waren mit Gräueltaten auch gegen Zivilisten vorgegangen. Jedoch verfügt der IS laut einem UN-Bericht von 3021 noch immer über rund 10 000 Kämpfer. Ende November waren bei einem Bombenanschlag, zu dem sich der IS bekannte, fünf Peschmerga getötet worden.

Gehen oder bleiben? Abo, dreifacher Familienvater, weiß, dass das Camp Esjan noch lange bestehen wird. Sehr lange. Und er weiß, dass genau deshalb ein Fußballplatz so wichtig ist. Bis vor einem Jahr hat er das benachbarte Camp Sheikhan geleitet. Dort, wie auch im Camp Mam Rashan, sind aus den Mitteln der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ in den vergangenen Jahren Fußball-, Spiel- und Volleyballplätze gebaut worden. „Das waren ungewöhnliche, aber wirklich sinnvolle Investitionen für alle Menschen, die bleiben wollen und eben nicht gehen“, sagt Abo, „sie helfen ganz konkret, um Fluchtursachen zu bekämpfen, Aggressionen abzubauen, beim Aufbau von Teams.“ Er fügt hinzu: „Auf diesen Plätzen finden Kinder und Jugendliche, die vielleicht als Kindersoldaten grausame Erfahrungen gemacht haben, wieder Vertrauen. Sie merken, dass der andere Junge kein Feind ist, sondern ein Spielkamerad.“

Schwabenpokal hat sich etabliert

Die Erfahrungen aus Mam Rashan haben sich herumgesprochen: Dort kicken nicht nur fast 90 Mannschaften aus Buben und Jugendlichen, auch hat Campleiter Shero Smo den allerersten jesidischen Frauenteams ihren Traum vom Fußballspielen ermöglicht. Hinzu kommt: Bereits zweimal ist der Schwabenpokal ausgespielt worden, den die „Schwäbische Zeitung“ gestiftet hat. Das Fußballturnier soll im kommenden Jahr im Camp Esjan stattfinden – falls das Spendenergebnis diese Investition ermöglicht.

„Gerade jetzt sind die Fußballplätze ganz wichtige Einrichtungen in den Camps Mam Rashan und Sheikhan“, begrüßt der Psychologe und Psychiater Jan Ilhan Kizilhan, der sowohl an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen lehrt und gleichzeitig Dekan des Instituts für Psychotherapie und Psychotraumatologie an der Universität Dohuk ist, die Initiative, auch im Camp Esjan zu bauen: „Bewegung ist fundamental wichtig für die psychische Gesundheit, Sport stabilisiert, besonders bei Depressionen tut Sport gut.“

Durch die Bewegung werde Dopamin als „Botenstoff des Glücks“ freigesetzt. Kizilhan weiß: „Wer Sport treibt, kann mit psychischen Problemen besser umgehen, Sport wirkt ähnlich wie Medikamente.“ Bei Behandlungen in Deutschland sei Sport Teil der Therapie: „Und ist ähnlich wichtig wie die gesunde Ernährung, da man sich nach Sport besser konzentrieren kann.“

Aggressionen abbauen

Kizilhan hat den Sportplatz in Mam Rashan häufig besucht und berichtet: „Sport ermöglicht den zivilisierten Umgang mit Aggressionen.“ Vor allem junge Männer haben Gewalt erlebt oder mussten Gewalttaten mit ansehen: „Sie wissen, wie sich Angst anfühlt, die in Aggression umschlagen kann.“ Schließlich, so Kizilhan, „sind die Jesiden begeisterte Fußballfans.“ Dass die Fußballer – Jungs oder Mädchen – Trikots ihrer Idole wie Messie oder Ronaldo tragen, sei positiv zu bewerten: „Das sind Vorbilder, an denen sie sich positiv orientieren können, die ihnen Perspektiven geben.“

Ein Grundstück, auf dem der Fußballplatz und auch der Spielplatz gebaut werden könnten, hat Campleiter Abo bereits: „In der Mitte des Camps, gut zu erreichen.“ Wann rollen die Bagger? „Mit eurer Hilfe schon im Februar, dann können wir im März den Schwabenpokal als Eröffnungsturnier austragen!“

Die Jesidin Basi Smer im Gespräch mit Marcelin Hadschi (re.): Die junge Frau arbeitet ehrenamtlich im Camp Esjan. (Foto: Ludger Möllers)

Schulschluss im Camp Esjan: Die Kinder langweilen sich. Sie träumen von einem Fußballplatz und einem Spielplatz: „Helft ihr uns?“ (Foto: Ludger Möllers)