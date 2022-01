Kim Jong Un beschwört „Kampf auf Leben und Tod“

Das Volk von Nordkorea muss im neuen Jahr einen „großen Kampf um Leben und Tod“ erwarten. Das verkündete Staatschef Kim Jong Un in Pjöngjang zum Abschluss einer Tagung seines Parteizentralkomitees. Neu ist: Der Diktator bezieht sich damit nicht auf einen möglichen Atomkrieg gegen die USA, sondern auf die prekäre Versorgungslage im eigenen Land.

Die grundlegende Aufgabe, so erklärte es Kim seinen brav applaudierenden Genossen, sei, „das Nahrungsmittelproblem“ zu lösen. Zwar hat der Machthaber in jüngster Zeit schon mehrfach ein Krisengespenst an die Wand gemalt, aber gewöhnlich nicht am Beginn eines neues Jahres, wenn die Propaganda eigentlich Optimismus verbreiten soll. Und schon gleich gar nicht zum Beginn einer neuen Dekade der Kim-Herrschaft. Dem Regime entgleitet die Lebensgrundlage, die ohnehin desolate Wirtschaft liegt am Boden und Corona drückt den Diktator zusätzlich mit dem Rücken zur Wand.

Offiziell Covid-frei

Zwar hat Nordkorea bis heute keinen einzigen Covid-Fall offiziell zugegeben und es gibt auch keine amtliche Mitteilung über eine Impfkampagne. Lediglich Kim persönlich soll sich von chinesischen Ärzten geimpft haben lassen. All das spricht dafür, dass ein Ausbreiten des Virus Panik in der Bevölkerung auslösen und das Gesundheitssystem binnen kurzer Zeit zusammenbrechen würde, wenn die Pandemie erst einmal öffentliches Thema wird. Deshalb fordert der Machthaber auch nur vage, der Kampf um die Volksgesundheit erhalte „höchste Priorität des Staates“, wie Medien den Führer zitieren.

Weil Nordkorea nicht über genügend medizinische Abwehrkräfte verfügt, war Kim gezwungen, die Grenzen zu China schon zwei Jahre lang konsequent abzuriegeln und damit Handel und ausländische Hilfe abzuwürgen. Gleichzeitig zeigen die internationalen Sanktionen allmählich Wirkung. Hinzu kommen Faktoren, die nicht im Einflussbereich des Diktators liegen, Missernten nach Naturkatastrophen zum Beispiel. Die südkoreanische Zentralbank in Seoul registrierte für Nordkorea 2021 den stärksten Wirtschaftsrückgang seit über zwei Jahrzehnten.

Es geht um Traktoren

Zwar hatte Kim Jong Un schon im Januar 2021 die schwerwiegenden Probleme seiner Wirtschaftspolitik erstmals offen zugegeben. Aber der Führer versprach gleichzeitig, dass die Bevölkerung nur vorübergehend den Gürtel enger schnellen müsse, damit die Entwicklung neuer Waffensysteme den Schutz der Volksrepublik absichern könne.

Daran will der Diktator ein Jahr später offenbar nicht mehr anknüpfen. Statt der üblichen Muskelspiele und Atomdrohungen in Richtung Westen befasste sich Kims Parteirede dieses Mal weitgehend mit Traktoren und Schuluniformen. Mit diesem krassen Kurswechsel will der Diktator offenbar bei aller Dramatik ein Stück alltägliche Handlungsfähigkeit suggerieren. Und er will davon ablenken, dass sein Regime isolierter dasteht als je zuvor. In Südkoreas Presse wird das benachbarte Brudervolk immer öfter als „Einsiedlerkönigreich“ charakterisiert, das unfähig zu Diplomatie, internationaler Kooperation und Einbettung in das Weltgeschehen ist.

Freiräume weiter eingeschränkt

Wie soll unter diesen Umständen der „Kampf um Leben und Tod“ für die knapp 25 Millionen Nordkoreaner aussehen? Die Diktatur stellt sich das so vor: Die Steuerung und Bevormundung durch Partei und Staat wird weiter intensiviert. Freie Märkte, die Versorgungslücken bei Nahrungsmitteln oder Konsumgütern in der vergangenen Dekade zeitweise überbrücken konnten, werden nun wieder als kapitalistische Rudimente verunglimpft. Die ohnehin nur marginalen persönlichen Freiräume der Menschen werden weiter eingeschränkt.

Die altkommunistische Ideologie stranguliert die Bürger noch fester als bisher. Anders geartetes Denken wird mit drakonischen Strafen bis zu Exekutionen nahezu unmöglich. Die Machtsicherung der Eliten erfordert stattdessen die politische Ausrichtung der Bevölkerung auf Feindbilder und Bedrohungsszenarien, zu deren Abwehr Opfer gebracht werden müssen. So gesehen ist der scheinbare Notruf des Diktators zum Jahreswechsel eher eine Brandrede der Hilflosigkeit.