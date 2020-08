Killt Corona Karneval?

Buden zählen im Landkreis Biberach zu den beliebtesten Treffpunkten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Fast in jedem Dorf gibt es mindestens eine solcher Hütten oder Bauwagen.

Insgesamt sind es etwa 250 Stück. Zu Beginn der Corona-Pandemie wies das Landratsamt an, die Buden „ausnahmslos zu schließen“. Nun haben viele wieder offen, doch Regeln gelten auch dort. Eine Sorglosigkeit sollte sich dort aber nicht breit machen.

Was ist in Buden erlaubt – und was verboten?