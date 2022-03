Ketchup ist der neue Senf!

Wenn es um die Wurst oder die Pommes geht, wird es langsam ein bisschen eng in Deutschland: Denn während das Speiseöl zur raren Mangelware geworden ist und bald voraussichtlich nur noch in Apotheken pipettenweise abgegeben wird, steht’s auch um den Senf nicht besser. Die dazu nötigen Saaten kommt zum Großteil aus Russland und der Ukraine. Die deutschen Senfhersteller drosseln bereits die Produktion.

Die gute Nachricht ist, dass es Ketchup noch zur Genüge gibt. Wobei das für einen Brat- oder Weißwurstfreund natürlich nur ein sehr schwacher Trost sein kann. Denn wer freiwillig Ketchup an die Weiß- oder Bratwurst tut, hat wahrscheinlich auch sonst keine Hemmungen und tunkt seine Pommes gewiss auch in Mayonnaise, wofür man wiederum unbedingt Pflanzenöl braucht, das ja bekanntlich überall ausverkauft ist.

Wie die in Bälde anbrechende Spargelsaison vor diesem Hintergrund werden wird, will man sich gar nicht ausmalen. Zwar ist als Begleitsoße eine anständige Hollandaise erste Wahl, die eigentlich mit reichlich Butter zubereitet wird. Doch weil wir in Deutschland zumeist Fertig-Hollandaise aus dem Tetrapack verwenden, in der Butter nicht vorkommt, schließt sich der Kreis wieder beim billigen Pflanzenöl, welches ja wie gesagt kaum mehr zu kriegen ist. Und eine Hollandaise mit echter Butter zuzubereiten – darauf ist die Lebensmittelindustrie freilich nicht vorbereitet. Die naheliegende Konsequenz aus den Mangelverhältnissen ist nicht schön, aber klar: Wir werden unseren Spargel künftig mit Ketchup servieren. (nyf)