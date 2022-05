Keine Lex Schröder

Keine Dienstwagen, keine Büros, kein Personal, kein Geld – das ist Gerhard Schröders Zukunft. In seiner Eigenschaft als Altkanzler. So wünscht es sich die Union und schlägt vor, ihm keine Mittel mehr zu bewilligen. Die Koalition will letztlich auch ein Exempel statuieren, aber sie ringt noch mit dem Versuch, das Ganze nicht als einen eigens für Gerhard Schröder zusammengezimmerten Akt der Bestrafung aussehen zu lassen. Denn die Frage ist: Bestrafung wofür eigentlich?

Dass Schröders Nähe zum Kriegsherrn Putin unerträglich ist, lässt sich schwer leugnen. Schon sein lukratives Post-Kanzler-Beschäftigungsprogramm, das ihn bei führenden russischen Energiefirmen hat anheuern lassen, war von Geldgier, Geltungssucht und Würdelosigkeit geprägt.

Aber es gibt keine Gesetze oder Regeln, die das Andocken eines aus dem Amt geschiedenen Kanzlers bei Firmen verbieten, von denen des Kanzlers Regierung, beziehungsweise deren Vorgängerregierung das Land abhängig gemacht hat.

Schröders Verhalten ist zweifellos schäbig, peinlich und angesichts der Opfer in der Ukraine ist es auch zynisch. Und ja, er schadet dem Ansehen Deutschlands. Aber auch das war bislang erlaubt. Helmut Kohls Spendenaffäre war schließlich auch kein Ruhmesblatt.

Und es gibt noch ein Problem: Eine künftige Regelung würde auch Angela Merkel, beizeiten Olaf Scholz und alle weiteren Nachfolger betreffen. Eine Kürzung der Zuwendungen nach Ausscheiden aus dem Amt müsste also angemessen sein und nicht wie eine Bestrafung wirken.

Selbstverständlich lässt sich trotzdem darüber streiten, ob ehemalige Kanzlerinnen und Kanzler so ausgestattet werden müssen, wie es bislang der Fall war. Sich einen herauszupicken, weil er einem politisch nicht mehr passt und ihm einfach den Geldhahn zuzudrehen, ist aber falsch. Jedenfalls solange es keinen Verhaltenskodex für Ex-Spitzenpolitiker gibt. Richtig ist dagegen die Entscheidung von Schröders Mitarbeitern. Sie haben gekündigt.