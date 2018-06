Keine Geschenke erwarten

Immerhin gibt es in London noch etwas Vernunft. Der Verzicht der Briten auf die Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2017 ist die logische Folge der Brexit-Entscheidung. Ein Festhalten daran wäre eine Farce gewesen. Auf der einen Seite in Brüssel über den Ausstieg verhandeln, auf der anderen Seite die Regie über die Reformplanung der EU führen – eine absurde Vorstellung.

Die Londoner Regierungschefin Theresa May will jetzt weitere Zeichen setzen. Dass sie für ihren ersten Antrittsbesuch Berlin gewählt hat, deutet auf den Wunsch, in Angela Merkel eine Verbündete für die Brexit-Verhandlungen, aber auch für die britische Zukunft ohne die EU zu gewinnen. Doch sollte man sich in der Downing Street keinen Illusionen hingeben. Eine neue EU-Partnerschaft mit alten Privilegien wird es nicht geben.

Die Briten verdienen faire Verhandlungen, aber keinen Austritt de Luxe, der andere Nachahmer auf den Plan rufen und die Spaltung der Union vorantreiben würde. Sollte May Geschenke bei ihrer Premiere im Kanzleramt erwartet haben, dürfte sie wohl ernüchtert nach London zurückgekehrt sein. Aber wer den Brexit will, muss auch mit den Folgen leben.