Kein Szenario wie 2015: Warum diese Flüchtlingskrise anders ist

Von Schwäbische Zeitung

Ein ganz lauter Knall und zuvor noch ein paar wenige leisere Knallgeräusche haben am Mittwochabend für Aufregung in den sozialen Netzwerken, vor allem bei Facebook, gesorgt.

In zahlreichen Gruppen, die sich hauptsächlich mit Themen aus der Region beschäftigen, wurde nach dem Knall gefragt. Demnach war das laute Geräusch am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr von Göppingen über Ulm sowie den Ostalbkreis bis in den Kreis Biberach zu hören.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage von Schwäbische.