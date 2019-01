Kein Kuscheln mit Viktor Orbán: So will die FDP Europa erneuern

Im Berliner Nieselregen grinsen drei Masken die ankommenden Liberalen an. Die schwarz-weißen Gesichter gehören Annegret Kramp-Karrenbauer, Viktor Orban und Manfred Weber. Dass die CDU-Chefin, der ungarische Ministerpräsident und der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen hier beim Europaparteitag der FDP in Berlin auftauchen, hat einen besonderen Grund: Die FDP will den Eindruck bekämpfen, sie habe etwas gegen Europa. Der Stachel von 2017 juckt noch. Damals, vor der Bundestagswahl, hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dieser Begründung Befürchtungen vor einem Erstarken der Liberalen in Deutschland geäußert.

Der böse Verdacht ist kürzlich wieder hochgekocht. Ein „Spiegel“-Bericht hatte den Eindruck erweckt, Spitzenkandidatin Nicola Beer habe über ihren Mann Jürgen Illing, der als Lobbyist und Wirtschaftsberater arbeitet, Kontakte zur rechtspopulistischen ungarischen Regierung von Viktor Orban. Als es im vergangenen Jahr wegen Verstößen gegen Rechtsstaatsnormen zum EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land kam, soll Beer FDP-Vertreter im EU-Parlament gebeten haben, ihr Ja zu dem Vorhaben zu überdenken. Die Abgeordnete Nadja Hirsch machte diesen Vorgang öffentlich. Allerdings stellt Beer die Unterhaltung anders dar – sie habe nur ein Gespräch mit einem ungarischen Diplomaten vermitteln wollen.

Beer: Keine Sympathien für die „illiberale Demokratie“

Nun steht sie neben den JuLis im nasskalten Morgen und will den letzten Verdacht ausräumen. Ein paar Junge Liberale halten ein Plakat hoch. „Europawahl ist Schicksalswahl. Kein Kuscheln mit Orban, liebe Union“ steht darauf. Es soll daran erinnern, dass es CDU und CSU sind, die im Europaparlament mit Orbans europakritischer Fidesz-Partei in einer Fraktion sitzen. Die Jungen Liberalen haben bei der kurzfristig angesetzten Aktion vor dem Parteitag die Präsidentin der europäischen Jungen Liberalen (Lymec), Svenja Hahn, dazugebeten – und Nicola Beer. Die bisherige Generalsekretärin nimmt die Gelegenheit dankbar wahr. Sie hege keinerlei Sympathien für Victor Orban, ruft Beer der Handvoll Leute zu. Mit seiner Vorstellung einer „illiberalen Demokratie“ habe sie „nichts, aber auch gar nichts am Hut“. Wer sie kenne, wisse das. Populisten von rechts oder links dürften Europa nicht zerstören.

Um Länder wie Ungarn für Verletzungen von Bürgerrechten und anderen demokratischen Freiheiten zu belangen, müsse die EU reformiert werden, verlangt Beer, – und zwar so, dass solche Verfahren nicht nur im Europaparlament eine Mehrheit fänden, sondern auch im Europäischen Rat der Mitgliedsregierungen. Bislang muss der Rat solche Verfahren einstimmig beschließen, daher können sich die Europa-Rebellen Polen und Ungarn gegenseitig schützen.

„Es geht um unseren way of life“, ruft Christian Lindner

Auch Parteichef Christian Lindner arbeitet sich an Europas Populisten ab. In Zentraleuropa würden in Ungarn von ihnen Unis geschlossen, Richter in Polen aus ihren Ämtern vertrieben und in österreichischen Ministerien schwarze Listen von Journalisten geführt. „Es geht um unseren way of life“, ruft Lindner ins Publikum. „Deshalb ist es wichtig, diese Europawahl nicht zu einer nationalen Protestwahl zu machen.“

Die Spitzenkandidatin anzugreifen – früher eine Art Volkssport in der FDP – kommt heutzutage nicht so gut an. „Ich weiß nicht, was Nadja Hirsch dazu bewegt hat“, sagt deren ausscheidende EU-Kollegin Gesine Meißner, eine von drei Vertretern der Partei im EU-Parlament. Ähnliches hört man auch aus dem Umfeld von Parteichef Lindner. Die FDP habe sich nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag geschworen, „dass sie nie wieder jemanden dulden wird, der Intrigen spinnt“. Daher hätten viele gegen sie gestimmt. Nadja Hirsch bekommt dann auch eine Quittung. Als einzige der drei bisherigen EU-Parlamentarier wollte sie erneut nach Straßburg – über den Listenplatz zwei. Daraus wird nun nichts. In einer Kampfabstimmung verliert sie deutlich gegen die Lymec-Präsidentin Svenja Hahn.

Beer selbst wird mit knapp 86 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. Die Freien Demokraten hoffen jetzt, dass damit die Zweifel an ihrer Europatreue beseitigt sind. In Frankreich jedenfalls müssen sie diese Überzeugungsarbeit nicht mehr leisten: Macrons Bewegung En Marche zieht gemeinsam mit ihnen und der liberalen Parteienfamilie ALDE in den Europawahlkampf.