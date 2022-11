Kein Kompromiss beim Bürgergeld in Sicht: Union blockiert wohl Antrag im Bundesrat

Groß war die Freude am vergangenen Donnerstag bei der Ampelkoalition, als der Bundestag das Bürgergeld auf den Weg brachte. Zur Umsetzung des Gesetzesvorhabens bedarf es der Zustimmung des Bundesrates. Dieser soll am Montag über das Bürgergeld abstimmen. Doch die CDU/CSU-regierten Länder drohen mit Blockade. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wo herrscht Uneinigkeit?

Die Union trägt mittlerweile die geplante Erhöhung des Regelsatzes von 449 Euro auf 502 Euro mit. Doch Streitpunkte bleiben die Themen Schonvermögen und Karenzzeit. Dass in den ersten sechs Monaten Sanktionen wie Bezugskürzungen nur Totalverweigerern drohen, stört Fraktionschef Friedrich Merz (CDU).

Er wolle vom Konzept „Fördern und Fordern“ nicht abrücken, sagt er. Markus Söder (CSU) bezeichnet das Bürgergeld als „ungerecht“. Geringverdiener würden durch die Einführung des Bürgergeldes benachteiligt, weil „nicht arbeiten annähernd so lukrativ ist wie arbeiten“, behauptete Bayerns Ministerpräsident auf Twitter.

Was passiert, wenn der Bundesrat gegen das Bürgergeld stimmt?

Sollte das vom Bundestag bereits beschlossene Bürgergeld durch den Widerstand der unionsregierten Länder keine Mehrheit in der Länderkammer finden, wird der sogenannte Vermittlungsausschuss tätig.

Dieses Gremium ist eine Art parlamentarisches Hilfsorgan und besteht aus je 16 Mitgliedern des Bundesrates und Bundestages. Sie sollen bei umstrittenen Gesetzesvorhaben eine Einigung zwischen den beiden Parlamentskammern finden. Bei eventuellen Änderungen muss das Gesetzesvorhaben neu abgestimmt werden.

Wie reagieren die Ampel-Fraktionen auf die Blockade-Drohung?

Mit Unverständnis. „CDU und CSU sind herzlich eingeladen, mit Argumenten und Vorschlägen mitzuwirken. Ihre derzeitige Blockadepolitik aber, ihre Stimmungsmache gegen bedürftige Menschen macht eine sachliche Auseinandersetzung unmöglich“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Saraj.

Die Union solle sich „nicht an der AfD orientieren, sondern an den Fakten“, fügte er an. Die geplanten Maßnahmen ermöglichten mehr Menschen, langfristig in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. „Blockade um der Blockade willen, wie sie einzelne Unionspolitiker in den letzten Wochen demonstriert haben, ist weder konstruktiv noch verantwortliche Politik inmitten dieser Krise“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann.

Den Unions-Vorschlag, die Regelsatzerhöhung aus dem Gesetz auszukoppeln, sieht die SPD kritisch. „Bei der Bürgergeld-Reform handelt es sich um ein Gesamtpaket“, teilte Sozialpolitiksprecher Martin Rosemann mit. Er zeigte sich in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ kompromissbereit, sieht aber nach Zugeständnissen der Ampel die Union am Zug. SPD, Grüne und FDP hatten bereits Anpassungen bei der Vermögensprüfung sowie bei der Heizkostenübernahme von Leistungsbeziehenden angeboten.