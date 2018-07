Kein generelles Handyverbot an Schulen in Baden-Württemberg

In Neu-Ulm ist nicht sicher, ob die Schüler in die Schule gehen können, in Frankreich dürfen sie definitiv nicht mehr mit dem Handy telefonieren. Denn dort gibt es seit gestern ein offizielles Verbot von Handys an Schulen. In Deutschland wird die Nutzung von internetfähigen Geräten in Schulgebäuden relativ locker gesehen. Nur in Bayern gibt es ein Gesetzt, dass den Umgang regelt, wenn auch viel lockerer als in Frankreich. Wir heute mal nachgefragt, was sie von einem solchen Gesetz auch auf den Schulhöfen in unserer Region halten würden.