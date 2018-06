Kein Ethikunterricht an Grundschulen (mit interaktiver Karte)

Eltern haben keinen Anspruch auf Ethikunterricht in der Grundschule für ihre konfessionslosen Kinder. Das hat am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in dritter Instanz nach der Klage einer dreifachen Mutter entschieden.

Die 42-Jährige aus Freiburg hatte vom Land Baden-Württemberg verlangt, Ethik ab der ersten Klasse als Alternative zum Religionsunterricht anzubieten. Bereits der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hielt es für rechtmäßig, dass das Land erst in höheren Klassen (7. oder 8. Klasse) Ethikunterricht erteilt. Laut der Klägerin seien Schüler, die dem christlichen Glauben angehören, gegenüber konfessionslosen Kindern im Vorteil. Es fehle an einem adäquaten Ersatzfach für den Religionsunterricht. Darin liege eine verfassungswidrige Benachteiligung.

Das sahen jedoch die Bundesverwaltungsrichter anders. Die Begründung: Bei der Einrichtung von Schulfächern verfüge der Staat über Gestaltungsfreiheit. Das Grundgesetz schütze und privilegiere Religionsgemeinschaften in besonderer Weise. Anders als Religion sei Ethik als Unterrichtsfach nicht vorgeschrieben. Eine verfassungswidrige Benachteiligung gegenüber Schülern, die am Religionsunterricht teilnehmen, folge hieraus nicht.

Das baden-württembergische Kultusministerium betonte, die Rechtsauffassung des Landes sei umfassend bestätigt worden. Ziel der Landesregierung sei es, ethisch-moralische Werte in unterschiedlichen Fächern zu vermitteln, so ein Sprecher. Die im Koalitionsvertrag zugesagte Einführung des Ethik-Unterrichts in den Grundschulen werde angesichts der hohen Kosten für geschätzte 1000 zusätzliche Lehrerstellen „zunächst verschoben“. Priorität habe, die Qualität weiter zu verbessern und in Ganztagsschulen und Inklusion zu investieren.

„Mir war klar, dass es schwierig wird“, sagte die Familienmutter gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Die Argumentation sei nicht überraschend gewesen, das Gericht habe der herkömmlichen Linie gefolgt. Um etwas Neues zu erkennen, müsse man aber eine andere Perspektive einnehmen. Nun will die Freiburgerin weitermachen und vors Verfassungsgericht ziehen. Das sei sowieso von Anfang an ihr Plan gewesen, da die Frage nach einer Alternative für Religionsunterricht an Grundschulen eine Frage des Grundrechts sei, erklärte die Frau.

Falls Ihnen die Karte nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.