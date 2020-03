Kein Übermut in der Corona-Krise

Die verschärften Einschränkungen bei Ausgang und Sozialkontakten dauern noch keine Woche und liegen schon wie Mehltau über dem Land. Sie fühlen sich wie eine Last an und schlagen aufs Gemüt. Einknicken, aufweichen oder gar aufgeben sind aber keine Option. Im Gegenteil. Denn jetzt kommt es auf alle an. Jetzt geht es um nicht weniger als um Leben und Tod.

Zuletzt vermeldete das Robert-Koch-Institut rund 5000 Neuinfektionen und mehr als 50 weitere Todesopfer. Wer diese Zahlen noch immer mit Verweis auf vergangene Grippewellen verharmlost, ist ein Zyniker, der nichts verstanden hat. Und der jene Bilder ausblendet aus Spanien und Italien, von überlasteten Krematorien, von Militärlastern, die Leichen durch gespenstisch leere Städte transportieren. Hierzulande ist es noch nicht soweit, was unter anderem an der Disziplin der Deutschen liegt wie auch an unserem Wohlstand und dem Gesundheitssystem. Darauf können wir stolz sein, Anlass zu Überheblichkeit und Übermut besteht aber nicht.

Dass die Isolation nicht wenigen Menschen auf der Seele brennt, ist allerdings verständlich, weil wir durch und durch Gesellschaftswesen sind, die nun ihre Natur bändigen und sich selber domestizieren. Immer wieder heißt es, diese Zeit wäre die schwerste seit dem Zweiten Weltkrieg. Das mag stimmen, die Kriegsgenerationen vor uns haben jedoch unvergleichlich Schlimmeres erlebt, sie wurden gebeutelt von Hunger und Elend, von Verlust und Zerstörung. Ihre Erfahrungen sollten uns demütig machen und dazu mahnen, eigenes Befinden nicht zu überhöhen. Eine Freundin rief diese Woche an, fragte nach der Stimmung und berichtete freudig, dass sie Hilfsgelder für ihre Kleinexistenz beantragen kann und nun Zeit habe, sich Gedanken über ihr Leben nach Corona zu machen. Dankbarkeit und positive Vorausschau sind die richtigen Rezepte, um diese nicht einfache Lage zu bewältigen. Die Tage werden wieder kommen, an denen wir mit Freunden und Familie vor dem Eiscafé oder beim Grillen sitzen. Für den Moment aber gilt: Bleiben Sie zu Hause. Und halten beim Spaziergang in der Sonne Abstand. Bitte.