Karlsruhe entscheidet über Streikrecht für Beamte

Von Michael Brückmann

Bei perfektem Wetter haben sich am Samstag in Laichingen 35 Campingfahrer bei der 52. Landesmeisterschaft Württembergs gemessen. Unter der Organisation der Camping-Freunde Ulmer Spatzen wurde der diesjährige Wettstreit auf dem Gelände des MSC-Heims in Laichingen ausgetragen. SZ-Mitarbeiter Michael Brückmann war mit der Kamera dabei.