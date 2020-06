Kanzleramtschef: Bei Corona nicht zu sorglos werden

Im „Mittelösch“ konkretisieren sich die nächsten drei Mehrfamilienhäuser: Die „Qosy GmbH“ mit Geschäftsführer Diethard Forster, einem gebürtigen Isnyer, und seinem Partner Bernd Bischofberger will mit dem Neubauprojekt, das sie „3 am Schächele“ benannt haben, 42 Eigentumswohnungen errichten. Deren Vermarktung hat ebenfalls ein Isnyer übernommen: Sebastian Igel vom Immobilienbüro „Igel & Kaufmann“ am Burgplatz. Im Interview mit SZ-Redakteur Tobias Schumacher unterstreichen Forster und Igel den „lokalen“ Charakter des Vorhabens, das auch den ...