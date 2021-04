K-Chaos in der Union: Alle Klarheiten beseitigt

Es sollte der Abend der Klärung werden, aber am Morgen danach herrscht nicht Erleichterung, sondern Katerstimmung. Hinter der K-Frage steht in der Union weiterhin ein Fragezeichen.

Zwar hat sich CDU-Chef Armin Laschet die Mehrheit des Parteivorstands für seine Kanzlerkandidatur gesichert. Aber damit ist die Debatte längst nicht beendet.

Im Gegenteil. Sowohl die Diskussion als auch das Abstimmungsergebnis selbst werfen ein Schlaglicht auf das Dilemma der CDU: Große Teile der Basis stehen nicht hinter dem Kanzlerkandidaten Laschet.

Das kam am Montagabend auch in Wortmeldungen jener CDU-Spitzenkräfte zum Ausdruck, die Laschet eigentlich persönlich stützen.

Am Ende halfen Laschet wohl nur jene persönlichen Verbindungen und der schiere Machtwille der CDU, deren Führung sich nicht von der kleinen Schwester aus Bayern einen Kanzlerkandidaten vorsetzen lassen will.

Nun beginnt nach dem vermeintlich ein Abend der Entscheidung eine weitere Zitterpartie für Laschet. Zunächst wird sich CSU-Chef Markus Söder an sein Wort halten müssen, sich dem Votum des Bundesvorstands der CDU zu beugen und seine eigene Kandidatur zurückzuziehen.

Viel entscheidender aber dürfte sein, wie das Echo aus Laschets eigener Partei ausfällt.

Wie viele Stimmen gegen ihn wird es trotz des Votums heute geben? Und vor allem: Wie agiert die Bundestagsfraktion von CDU und CSU, in der es in der vergangenen Woche zwar keine Abstimmung gab, aber ein eindeutiges Stimmungsbild für den bayerischen Ministerpräsidenten Söder?

Diese denkwürdige Nacht hat bislang vor allem eins bewirkt: Am Tag danach gibt es in Deutschland eine Partei, die geschlossen eine vielversprechende Kanzlerkandidatin mit guten Umfragewerten nominiert hat. Die mit Überzeugung in den Wahlkampf zieht und bestes organisiert wirkt.

Aber nein, das ist nicht die Union. Die Rede ist von Annalena Baerbock und den Grünen.

Die Union dagegen ist weiter nur mit sich selbst beschäftigt. Wie sich das ändern soll, ist nach dieser Nacht nicht absehbar.