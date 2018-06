„König“ Trumplässt sich krönen

Nun ist es offiziell: Mit breiter Rückendeckung seiner Partei kann der Immobilienmilliardär Donald Trump in den Kampf ums Weiße Haus ziehen. Die Republikaner nominierten den Rechtspopulisten bei einem Parteitag in Cleveland am Dienstag zu ihrem Spitzenkandidaten für die Wahl im November.

Kendal Unruh steht neben einem Pappschild mit dem Namenszug Colorado und spricht von ihrem Frust. „Wir sind doch keine Statisten“, schimpft sie. „Wir sind doch nicht hier, um eine nette Kulisse zu bilden für die Krönungsfeier eines Königs.“

Mit dem Monarchen ist Donald Trump gemeint, und in der Arena, an deren Rand Unruh zu einem kleinen Reporterpulk spricht, ist alles bereit für die Jubelfeier. Unterm Hallendach bilden Tausende Luftballons einen gewaltigen Klumpen, rote, blaue und weiße Ballons. Am Donnerstag werden sie auf den Parteitag herabregnen, wenn Trump seine erste Rede als offizieller Kandidat der Republikaner fürs Weiße Haus hält. Die Delegation aus Texas trägt geschlossen cremefarbene Cowboyhüte, es herrscht Partystimmung.

Verlorene Schlacht

Nur hinten in der Arena ist es still. Dort sitzt die Abordnung aus Colorado, angeführt von Kendal Unruh. Die Lehrerin ist so etwas wie das Gesicht einer verzweifelten Revolte, mit der Trump noch auf der Ziellinie gestoppt werden sollte. Unruh wollte erreichen, dass die Delegierten allein nach ihrem Gewissen abstimmen, also nicht gebunden sind an das Votum der Vorwahlen, deren Marathon mit einem klaren Sieg für Trump endete. Diese Schlacht hat sie verloren.

Zwei Delegierte aus Colorado, die nach den Regeln der Primaries eigentlich Trump hätten absegnen müssen, enthalten sich ihrer Stimme. Dabei bleibt es, kaum jemand im Saal schließt sich den beiden an. In dem Moment wirkt Kendal Unruh wie ein Solitär des Widerstands, bewundernswert tapfer, aber chancenlos.

Als dann im Alphabet der US-Staaten der Buchstabe N erreicht ist und Donald Trump junior im Namen der New Yorker Abgesandten verkündet, dass sich New York hinter Donald Trump senior stellt, brandet Jubel auf. Denn damit ist die magische Marke erreicht, die absolute Mehrheit von 1237 Stimmen. Aus den Lautsprechern schallt Frank Sinatra, „New York, New York“. Auf einem Videowürfel wird ein elektronisches Scheinfeuerwerk gezündet. „Glückwunsch, Dad. Wir lieben dich“, ruft der Spross des Tycoons. Nur hinten in den Reihen Colorados rührt sich keine Hand zum Applaus.

Jenseits der großen Show sind andere Töne zu hören, schnell wird klar, wie sehr viele Republikaner noch immer fremdeln mit einem Mann, dessen Bewerbung ums Oval Office noch vor einem Jahr wie ein Witz wirkte. „Er ist nun mal unser Kandidat“, sagt Sheila Faske, eine füllige Texanerin von der Golfküste. „Und verglichen mit Hillary Clinton ist er das kleinere Übel.“