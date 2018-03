Justizministerin will Erklärung von Facebook im Datenskandal

Das morgendliche Gebet in jeder Klasse gehört am katholischen Gymnasium Salvatorkolleg zum festen Bestandteil des Schulalltags. In diesem Januar sind in das Schulgebetsbuch auch muslimische Gebete in deutscher Sprache aufgenommen worden. Daran aufkommende Kritik weist Schulleiter Pater Friedrich Emde vom Orden der Salvatorianer entschieden zurück.

Kritisch damit setzt sich vor allem ein Artikel des Online-Blogs „Die Freie Welt“ auseinander.