Journalist Richard Gutjahr kann Tel Aviv verlassen

Als die Skype-Verbindung Ravensburg-Tel Aviv endlich steht, kracht es erst einmal laut. Erneut hat der Iron Dome, Israels Lebensversicherung, eine Rakete der Hamas abgefangen – nur ein paar hundert Meter entfernt von Richard Gutjahr. Der deutsche Journalist blickt besorgt in die Laptop-Kamera. Er sitzt an diesem Mittwochmittag in seinem Lieblings-Café an der Hafenpromenade Tel Avivs. Hinter ihm trinken die Menschen Wein, spielen Karten, quatschen mit Freunden. Draußen scheint die Sonne. Tel Aviv im Sommer eben.

Eigentlich wäre Richard Gutjahr in diesem Moment bereits im Landeanflug auf München. Er würde in wenigen Stunden beim Bayerischen Rundfunk im Studio stehen und Nachrichten sprechen. Eigentlich. Doch es herrscht Krieg im Nahen Osten. Und die meisten Flüge vom Flughafen Ben Gurion sind gestrichen. Auch die von Gutjahr gebuchte Lufthansa-Maschine ist erst gar nicht nach Tel Aviv gestartet. Sein Blick geht in die Ferne. Es kracht erneut am Himmel über Tel Aviv.

Am frühen Abend wird der Journalist überraschend doch noch ein Standby-Ticket von El Al bekommen. In diesem Moment weiß er davon nichts. Jeder Knall, jede abgefangene Rakete reißt an Gutjahrs Nervenkostüm. „Die Kinder schlafen nicht mehr, wir auch nicht. Wenn wir die Kleinen in den Kindergarten bringen, verlassen wir sie mit einem Gefühl von Angst und Unsicherheit.“

Gutjahrs Augen sind gerötet. Er will nach Deutschland. „Unbedingt.“ Doch er denkt auch an seine Liebsten: die Freunde, Bekannten, Verwandten in Israel. Sie besucht er regelmäßig. Er kennt ihre Ängste, er teilt sie. „Die Israelis sind Konflikte gewöhnt. Doch als die erste Rakete Tel Aviv erreichte, war das ein erster schwerer Einschnitt. Als dann die Ansage der internationalen Airlines kam, die Stadt nicht mehr anzufliegen, brachte das nochmal eine ganz neue Qualität mit sich.“

Wenn Richard Gutjahr durch die Straßen seiner „zweiten Heimat“ schlendert, begegnen ihm zurzeit Menschen voller Resignation und Wut ebenso wie Künstler, die für Frieden demonstrieren. Aus vielen Gesprächen wisse er, dass jene in der Mehrheit seien, die sagen: Beendet endlich den Terror der Hamas – auch mit Militärschlägen. Viele Israelis seien trotz Raketenabwehrsystem stark verunsichert. Was, wenn Iron Dome nicht mehr alles abfängt? Was, wenn die erste Rakete in ein Flughafen-Gebäude einschlägt? „Das wäre dann der Gau. Der Flughafen ist die Lebensader Israels – die Verbindung zur Außenwelt“, sagt Gutjahr.

Unvorstellbares Leid

Der Journalist lässt rund um die Uhr die Drähte glühen, informiert sich über die Situation auf beiden Seiten. Auch mit den unschuldigen Zivilisten im Gazastreifen leide er mit. „Unvorstellbar, welches Leid auch sie ertragen müssen“, so Gutjahr.

Stärker als um sein eigenes bangt Gutjahr auch in diesen Stunden um die Leben seiner Freunde in Tel Aviv. Deshalb wolle er auch nicht bei Nacht und Nebel fliehen, ohne sich zu verabschieden. Am Abend hat er dann doch Abschied nehmen müssen – schweren Herzens.

Wann ihm seine Liebsten aus Israel nachreisen? Erneut wendet Gutjahr seine Augen vom Bildschirm ab. Er weiß es nicht. Und es wühlt ihn auf. „Alles, was ich tun kann, ist zu hoffen und – wie die meisten der Menschen auch hier – zu versuchen, ein Stück Normalität in den Alltag zu bringen.“ Wieder kracht es im Hintergrund, erneut hat Iron Dome eine Rakete abgefangen.