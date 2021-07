Johnsons Versäumnisse

Wie es in Boris Johnsons Downing Street zugeht, ließ sich am Sonntag beobachten. Binnen kurzer Zeit zwang ein wütender Proteststurm von Opposition und Öffentlichkeit den Premierminister bei einer symbolträchtigen Covid-Maßnahme zur Umkehr. Das Chaos drehte sich um die Frage, wie der Regierungschef und wichtige Kabinettsmitglieder mit einer notwendig gewordenen häuslichen Quarantäne umgehen sollten. Es fügt sich aber in ein größeres Bild: Vor der hochumstrittenen Aufhebung sämtlicher rechtlicher Beschränkungen in England wirkt der britische Regierungschef zögerlich und unentschlossen. Johnson hat es – wieder einmal – versäumt, auf ehrliche Weise mit der Bevölkerung zu kommunizieren.

Dabei gibt es gute Gründe, mitten im Sommer den letzten Schritt aus dem Lockdown zu gehen und in Zukunft mehr auf die Eigenverantwortung der Bürger zu setzen. Diese unterscheidet freie und offene Gesellschaften von Diktaturen wie China. Je länger, desto stärker treten auf der Insel die negativen Folgen der Covid-Einschränkungen zutage: eine Welle von Alkohol- und Depressionstoten, Millionen ausgelassener Behandlungstermine, massenhaft versäumte Bildung an Schulen und Universitäten, in ihrer Entwicklung gestörte Kleinkinder. Das erfolgreiche Impfprogramm hat die Verbindung zwischen Infektionen und schwerer Erkrankung bis zum Tod stark geschwächt. Wohlgemerkt geschwächt, nicht gebrochen.

Statt vom „Freiheitstag“ zu schwadronieren hätte Johnson von Anfang an deutlicher sagen sollen: Von der Freiheit vom Virus selbst sind wir weit entfernt. Und: Mit der Freiheit von staatlichen Maßnahmen geht Verantwortung einher. Selbstverständlich bleiben Masken in Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und überfüllten Räumen notwendig, sollten Büros und Schulen gut durchlüftet werden und die Bürger sich im öffentlichen Raum umsichtig und rücksichtsvoll verhalten. Vieles spricht dafür, dass die Zivilgesellschaft sich erwachsener verhält als der seltsam maulfaule Premier.