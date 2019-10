Johnson verknüpft Austrittsvertrag mit Neuwahl

Im Kampf um den Brexit geht Premierminister Boris Johnson aufs Ganze: Am Montag soll das Unterhaus seiner vorzeitigen Auflösung Anfang November und Neuwahlen im Advent zustimmen. Bis dahin werde die Regierung dem Parlament ausreichend Gelegenheit zur Debatte und Entscheidung über das vorliegende Austrittspaket einräumen, sagte der konservative Regierungschef am Donnerstagabend der BBC. „Die Opposition muss den Mut aufbringen, sich unserem gemeinsamen Boss, dem Wahlvolk, zu stellen.“

Vor einer außerordentlichen Kabinettssitzung am Donnerstagnachmittag war durchgesickert, dass an der Spitze der Regierung massiver Streit über den besten Weg aus dem Brexit-Dilemma tobte. Während die Propheten des britischen EU-Austritts auf die Wahl am 12. Dezember drängten, predigten Pragmatiker die rasche Verabschiedung des vorerst auf Eis liegenden Austrittsgesetzes. Zur Selbstauflösung des Unterhauses bedarf es einer Zwei-Drittel-Mehrheit, die Minderheitsregierung ist also auf die Labour-Partei unter Oppositionsführer Jeremy Corbyn angewiesen. Zwei Anläufe dazu sind bereits gescheitert. Der Premierminister könnte alternativ dazu die Vertrauensfrage stellen und seine Parteifreunde zur Enthaltung animieren. Freilich entstünde dann ein Machtvakuum, in dem sich eine Allianz von Oppositionspolitikern womöglich auf einen anderen Kandidaten als Premierminister einigt.

Zusätzliche Zeit für die detaillierte Beratung über das Paket aus Austrittsvertrag und politischer Erklärung dürfte am Freitag entstehen, wenn dem Vernehmen nach die EU der von Großbritannien erbetenen Verlängerung der Austrittsperiode zustimmen will. Eine parteiübergreifende Allianz hatte den Premierminister zu dem Antrag für den dritten Aufschub gezwungen. In dem gesetzlich festgelegten Text war vom 31. Januar 2020 die Rede; trotz genervter Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der einer Verlängerung um lediglich vierzehn Tage das Wort redete, dürfte dieser Termin durchgehen. Ohnehin ist stets davon die Rede, die Briten könnten selbstverständlich den Brüsseler Club auch eher verlassen.

Labours Haltung blieb am Donnerstag – wie schon in den vergangenen Wochen – unklar. Corbyn ist jüngst von seiner früher gern wiederholten Beteuerung abgerückt, man strebe eine Neuwahl an, sobald die Drohung eines chaotischen Brexit („No Deal“) vom Tisch sei. Offenbar haben Fraktionsmanager die Parteispitze unmissverständlich auf eine drohende Rebellion aufmerksam gemacht. Dem Vernehmen nach wollen bis zu 140 Labour-Parlamentarier einer Wahl erst dann zustimmen, wenn entweder der Brexit-Deal beschlossene Sache oder an eine zweite Volksabstimmung überwiesen ist.

Im Kabinett war es der frühere Fraktionsgeschäftsführer („chief whip“) Julian Smith, der die Phalanx der Wahlskeptiker anführte. Die Idee sei „Wahnsinn“, zitieren britische Medien den Nordirland-Minister. Stattdessen solle Johnson die gewährte Verlängerung für die Beratung des Austrittsgesetzes nutzen. Bei der zweiten Lesung hatten 19 Labour-Abgeordnete dem Paket aus Austrittsvertrag und politischer Erklärung den Weg ins Gesetzgebungsverfahren geebnet, dem sehr engen Zeitplan der Regierung aber die Zustimmung verweigert.

Johnson gerät auch von solchen Parlamentariern unter Druck, die dem nun vorliegenden Austrittspaket eigentlich zustimmen wollen. Dazu gehört der bereits im Frühjahr aus der konservativen Fraktion ausgetretene Nicholas Boles, ein früherer Vordenker der Parteimodernisierung und Staatssekretär unter dem ehemaligen Premierminister David Cameron. Er habe seinen Terminkalender über das gesamte Wochenende freigehalten, klagte der Abgeordnete. „Es ist Johnson, der den Brexit blockiert.“