John McCain – der Anti-Trump

John McCain ahnt, dass er bald sterben wird. Seit zehn Monaten weiß er, dass er an einem unheilbaren Hirntumor leidet. Im Senat in Washington, in dem er den Wüstenstaat Arizona vertritt, hat man ihn seit Längerem nicht mehr gesehen. Auf seiner Ranch empfängt er alte Weggefährten, republikanische Parteifreunde wie oppositionelle Demokraten, die wiederum ein Hohelied auf die Charakterstärke des todkranken Mannes singen. „Meine Stunde hat geschlagen“, schreibt McCain in einem Buch, aller Wahrscheinlichkeit nach seinem letzten.

„The Restless Wave“, am Dienstag in den USA erschienen, ist mehr als ein Memoirenband. Es ist ein Plädoyer für eine Republik, die weltweit für ihre Ideale kämpft, statt sich von der Welt abzuschotten. Die für Werte steht, statt strikt an den eigenen Vorteil zu denken. Und da mit Donald Trump ein strikt auf den eigenen Vorteil bedachter Nationalist im Weißen Haus residiert, ist es auch eine Kritik an Trump.

Den rügt der 81-Jährige etwa dafür, dass er in der Flüchtlingskrise jegliche Empathie vermissen lasse. Die Welt erwarte ein Amerika, das sich der Probleme der Menschheit annehme. „Wir sollten stolz sein auf diesen Ruf. Ich bin nicht sicher, ob der Präsident das versteht.“ Trump, schreibt McCain an anderer Stelle, scheine der moralische Charakter von Herrschern nicht zu interessieren. „Zur Schau gestellte Härte oder ein Reality-Show-Faksimile von Härte scheinen ihm wichtiger zu sein als unsere Werte. Mit Schmeicheleien sichert man sich seine Freundschaft, mit Kritik seine Feindschaft.“

Im Zweifel für die Intervention

McCain, auch das gehört zu seinem Vermächtnis, hat im Zweifel fast immer für bewaffnete Interventionen plädiert, um Tyrannen in den Arm zu fallen. Selbst dann noch, als eine Mehrheit seiner Landsleute, ernüchtert durch den Irakkrieg, das anders sah. Barack Obama, der sich weigerte, in Syrien einzugreifen, war in seinen Augen der ewige Zauderer. „Regime Change“ ist für ihn kein Konzept amerikanischer Hybris, sondern Verpflichtung für ein Land, in dem er unbeirrt einen Segen für den Planeten sieht. McCain, der Hardliner mit einem Hang zur Verklärung. An den Sympathien, die er über Parteigrenzen hinweg genießt, ändert das nichts.

John McCain war 31, als das Kampfflugzeug, in dem er saß, 1967 über Hanoi abgeschossen wurde. Er katapultierte sich aus der Maschine, brach sich beide Arme und ein Bein und wurde zum Kriegsgefangenen. Nach ein paar Monaten machten die Nordvietnamesen ihm, dem Sohn eines Flottenadmirals, das Angebot, früher als seine Kameraden entlassen zu werden. Er weigerte sich, wurde geschlagen und blieb im „Hanoi Hilton“, wie die GIs das Gefängnis voller Sarkasmus nannten. Viele seiner Landsleute verehren ihn deswegen als Helden. Und auch für Amerikaner, die politisch nichts mit ihm am Hut haben, ist er der Gegenentwurf zu Donald Trump. McCain saß fünfeinhalb Jahre in Kriegsgefangenschaft, Trump ließ sich von einem Arzt einen Fersensporn attestieren, um während des Vietnamkriegs nicht zum Militär eingezogen zu werden.

McCain ging auf die Barrikaden, als bekannt wurde, dass die CIA unter George W. Bush Terrorverdächtige folterte. Er blieb konsequent, als er neulich davor warnte, Gina Haspel, einst Leiterin eines Foltergefängnisses, zur CIA-Direktorin zu befördern. Was eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses mit den Worten quittierte, dies spiele keine Rolle, „er stirbt ja sowieso“. Statt sich zu entschuldigen, konzentrierte sich die Regierungszentrale auf die Jagd nach der Quelle, die den zynisch kalten Satz an die Medien durchgestochen hatte. Um zu verdeutlichen, welche Schluchten in Sachen Ethik zwischen McCain und Trump liegen, hätte es keines Buches bedurft.

Dann wäre da noch die Kultur der Debatte, für die der Senator aus Arizona wie kaum ein anderer steht. Er liebt den Streit, die geistreiche Zuspitzung. McCain, witzelt sein alter Vertrauter Mark Salter, würde sogar die Straßenseite wechseln, wenn er drüben jemanden entdecke, mit dem er seine Kräfte messen könne. Allerdings war es nie seine Art, Kontrahenten niederzumachen, wie Trump es so oft praktiziert.

Im Herbst 2008, er duellierte sich mit Obama ums Weiße Haus, sagte eine seiner Anhängerinnen bei einem Bürgerforum, sie traue diesem Obama nicht, das sei doch ein Araber. Da stellte sich McCain demonstrativ vor seinen Gegner. Nein, der sei ein anständiger Familienmensch, mit dem er zufällig gewichtige Meinungsverschiedenheiten habe. Trump dagegen bereitete den Boden für seine Kandidatur, indem er anzweifelte, dass Obama auf amerikanischem Boden geboren wurde.

Es sei unpatriotisch, „die Ideale aufzugeben, die wir in der Welt etabliert haben, nur um einem halbgaren, fadenscheinigen Nationalismus zu genügen“, mahnt der alte Mann in seinen Erinnerungen. Es gebe Leute, die lieber nach Sündenböcken suchten, statt Sachprobleme zu lösen.