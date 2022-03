Joe Biden setzt in seiner State-of-the-Union“-Rede die richtigen Töne

Joe Biden hat sich mit seiner „State-of-the-Union“-Rede als Führer der freien Welt positioniert. Ohne Säbelrasseln, mit ein paar Versprechern, aber wünschenswert klar in der Sache, betonte der US-Präsident die Wehrhaftigkeit der Demokratien und setzte dem Aggressor in Ukraine Grenzen. Er erinnerte an die historische Dimension des Angriffskriegs auf die Ukraine und versprach, Wladimir Putin, werde einen Preis dafür bezahlen.

Seine internationalen Zuhörer brauchte er an den Wert des westlichen Bündnisses und dessen Geschlossenheit nicht zu erinnern. Seit dem Überfall Putins auf die Ukraine veränderte sich die Sicherheitspolitik in Europa binnen Tagen radikaler, als es andere Präsidenten durch Bitten, Betteln oder Beleidigen in Jahren geschafft hatten.

Die Amerikaner sind zu sehr mit sich selbst befasst

Biden fielen die deutsche Kehrtwende in der Sicherheitspolitik und die Einigkeit der transatlantischen Allianz gewissermaßen in den Schoß. Dass er sie nicht ausdrücklich erwähnte, war eine verpasste Chance. Dabei hatte der Präsident mit seiner diskreten Diplomatie den Boden für eine synchronisierte Vorgehensweise abgestimmt, die in beispiellosen Sanktionen gegen Russland mündeten. Damit erlöste sich der Präsident in den Augen vieler vom Fluch des Rückzugdesasters in Afghanistan.

Doch sind die Amerikaner zu sehr mit sich selbst befasst. Der Sicherheitszaun, der den Kongress während Bidens State-of-the-Union vor Ereignissen wie am 6. Januar vergangenen Jahres schütze, ist ein sichtbares Zeugnis der anhaltend schweren Verwerfungen.

Wer genau hinhörte, kommt um die Einsicht nicht herum, dass die Lage der Nation und ihres Präsidenten trotz der Gemeinsamkeit gegen Putin gestresst sind. Biden hat in Europa mehr Rückhalt als in den USA. Umso wichtiger bleibt es, dass der alte Kontinent jetzt in seine Sicherheit investiert. Und zu starken „Vereinigten Staaten von Europa“ zusammenwächst, die an der Seite der USA ein Bollwerk für Demokratie und Freiheit sind.