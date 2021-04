Kanzlerkandidat der Union: Jetzt muss es schnell gehen

Ene echte Überraschung war es nicht mehr: Markus Söder möchte Kanzlerkandidat der Union und im Erfolgsfall Nachfolger von Angela Merkel werden. Dass der CSU-Chef Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet das Feld nicht kampflos überlassen würde, deutete sich seit Monaten an.

Warum sich Bayerns Ministerpräsident jetzt erst aus der Deckung gewagt hat? Der Verdacht liegt nahe, dass sich der gewiefte Machtpolitiker und erfahrene Strippenzieher Söder nicht erklären wollte, ohne sich zuvor der Unterstützung großer Teile der Unionsfraktion sicher zu sein. Auch sprechen alle Umfragen der vergangenen Wochen für ihn und gegen Laschet. Söder ist überzeugt, am Ende auch antreten zu dürfen.

Ob das dann gut für seine CSU ist, steht auf einem anderen Blatt. Die geliebte Rolle als kleine, renitente Schwesterpartei aus dem Süden wäre jedenfalls mit einem Kanzler Söder passé. Söder selbst neigt jedenfalls nicht dazu, Projekte in Angriff zu nehmen, die ihm nicht aussichtsreich erscheinen. Wer es als evangelischer Franke schafft, in der über Jahrzehnte oberbayerisch-katholisch geprägten CSU zum Vorsitzenden zu werden, dem könnte es auch glücken, die oftmals in Sachen Freistaat skeptische CDU zu überzeugen.

Bundesweit dürfte ihm helfen, was bei der CSU hinderlich war: Weder in Sachen Dialekt noch im Auftreten umweht ihn jenes urbayerische Moment, dass viele jenseits des Weißwurst-Äquators bei den beiden bisherigen CSU-Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber abgeschreckt hat. Am wichtigsten jedoch ist: Jetzt muss es schnell gehen mit der Benennung des Kanzlerkandidaten. Denn derzeit haben CDU und CSU als Regierungsparteien wichtigere Aufgaben.

Einen öffentlichen Zweikampf zweier Alphatiere über Wochen darf es nicht geben. Zuletzt nahm das Geplänkel der zwei Ministerpräsidenten in Sachen Corona-Politik teils peinliche Züge an. Wenn CDU und CSU auch noch nach dem 26. September Hausherr im Kanzleramt sein wollen, müssen sie ihrem Namen gerecht werden – und sich als Union, als Einheit präsentieren.