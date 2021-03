Jeder Dritte für härtere Corona-Maßnahmen in Deutschland

Sondierungen, so scheint es, sind ganz nach Winfried Kretschmanns Geschmack. Anders als etwa in der Corona-Politik, die schnelle Entscheidungen erfordert und in der sich der baden-württembergische Regierungschef als Krisenmanager bewähren muss, kann er sich bei der Suche nach einem neuen Regierungspartner Zeit nehmen.

Er kann in Ruhe mit den möglichen Partnern über die großen Linien sprechen, über Ziele, Gemeinsamkeiten und Trennendes.