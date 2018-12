Japan steht ein Thronwechsel bevor

Der royale Showdown läuft. Mit Prunk und Glamour, bereitet Japan derzeit den Thronwechsel in der ältesten Erbmonarchie der Welt vor. Die Ereignisse selbst sind zunächst noch überschaubar. Japans Kaiser Akihito feierte am 23.Dezember zum letzten Mal öffentlich seinen Geburtstag, den „Tenno Tanjobi“. Der dann 85-jährige Monarch wird mit Frau und Familie auf den panzerverglasten Balkon des kaiserlichen Palastes in Tokio treten und dem zahlreich erschienenen Volk huldvoll zuwinken.

Dieses Prozedere wird sich am 2. Januar wiederholen, wenn seine kaiserliche Majestät zum letzten Mal das Neue Jahr und das jubelnde Publikum begrüßt. Dann folgen als nächste Höhepunkte des großen Abschieds das 30. Thronjubiläum im Januar sowie eine Reihe religiöser Zeremonien.

Der letzte Amtstag des Emperors wird der 30. April sein, an dem Akihito den Chrysanthementhron offiziell zugunsten seines ältesten Sohnes Naruhito räumt.

Am 1. Mai wird der jetzige Kronprinz gebührend inthronisiert. Im November wird eine weitere symbolische Krönung den 126. Tenno endgültig auf den Thron heben.

Es passiert also ganz schön viel in einer der ansonsten öffentlichkeitsscheuesten und aktionsärmsten Monarchien der Welt. Den Auftakt für die ungeplante Betriebsamkeit gab völlig überraschend der Kaiser selbst. In einer Fernsehansprache hatte Akihito im Sommer 2016 seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, wegen seiner nachlassender Kräfte und Gesundheit zu Lebzeiten abdanken zu dürfen. Die Bitte war ein Schock für die Nation, die den bescheidenen Monarchen sehr verehrt. Nach vielen Diskussionen gab das Parlament dem Tenno mit einem Sondergesetz schließlich die Erlaubnis für diesen ungewohnten Schritt. Er ist der erste Kaiser seit 200 Jahren, der sein Amt nicht bis zum Tode ausfüllt.

Dabei ist der Kaiser Japans seit der Niederlage im 2. Weltkrieg nur noch Symbol des Staates und des Volkes – aber kein Staatsoberhaupt oder gar Shinto-Gott mehr. Angela Köhler