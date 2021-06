Japan: Misstrauensvotum gegen Regierung

Wenn Fertigkeiten von einer Generation an die nächste weitergegeben werden, heißt es, das Handwerk ist ihm in die Wiege gelegt worden. Bei Niklas Zötler gewinnt dieser Ausdruck für Tradition und Beständigkeit nochmal eine ganz spezielle Bedeutung, führt der der 35-Jährige die gleichnamige Brauerei aus dem bayerisch-schwäbischen Rettenberg doch schon in der 21. Generation.

„1970 haben wir noch unser 200-jähriges Bestehen gefeiert“, sagt Zötler und lächelt.