Jamaika könnte auferstehen

Hätte, hätte, Fahrradkette – sagte Peer Steinbrück zu solchen Spekulationen: Und doch werden zurzeit in Berlin alle möglichen Wahlausgänge der Hessen-Wahl und ihre Konsequenzen durchgespielt. Trifft es am nächsten Sonntag die CDU hart, stehen Angela Merkel, aber auch CSU-Chef Horst Seehofer in der Kritik. Verliert aber der SPD-Kandidat Thorsten Schäfer-Gümbel auch nur annähernd so viel wie seine bayerischen Kollegen zwei Wochen zuvor, könnte etwas ganz anderes passieren. Dann könnten die Kräfte in der SPD, die raus aus der GroKo wollen, endgültig die Mehrheit bekommen und das Ende der Großen Koalition erzwingen. Auch für einen solchen Fall werden Szenarien entworfen. Das wahrscheinlichste ist, dass dann in Windeseile die Jamaika-Koalition wiederauferstünde. Wahrscheinlich sogar unter Merkels Führung. Die Blaupausen sind noch vorhanden, die Grünen haben ohnehin Lust, endlich wieder Politik im Bund mitzugestalten und FDP-Chef Christian Lindner weiß genau, dass seine Partei es ihm nicht noch einmal verzeihen würde, Nein zu sagen.