Ist Hartz IV ein Erfolg? Antworten auf die Dauer-Streitfrage

Fluch oder Segen? Auch 17Jahre nach der ersten Vorstellung von Hartz IV hat die SPD sich mit der Reform nicht versöhnt. SPD-Chefin Andrea Nahles hat im November angekündigt: „Wir werden Hartz IV hinter uns lassen.“ Der SPD-Politiker Thomas Kutschaty will den 20. Geburtstag der Reform nicht mehr erleben. Dort, wo vor 17 Jahren Peter Hartz seine Pläne präsentierte, diskutierten jetzt auf Einladung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung die Experten.

Es war im Französischen Dom 2002, an einem warmen Sommertag. Peter Hartz stellte am Gendarmenmarkt in Berlin feierlich in Anwesenheit von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) seinen Plan vor. Die Arbeitgeber blieben damals fern. Begründung: Es gebe keinen Grund, die Vorschläge zu feiern, die „nur eine Korrektur der verfehlten arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen von Rot-Grün“ seien.

Jetzt hat sich das Bild gewandelt. Es herrscht Eiseskälte in Berlin, Hartz IV gilt manchen als Ruin des Sozialstaates und vielen als Anfang vom Absturz der SPD. Peter Hartz, vor 17 Jahren von einem ausgewählten Publikum gefeiert, wurde fünf Jahre später, 2007, in der VW-Korruptionsaffäre wegen Untreue und Begünstigung des VW-Betriebsratsvorsitzenden zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die Arbeitgeber aber finden seine Vorschläge im Nachhinein prima. Sie warnen, vom Gedanken des Forderns und Förderns abzuweichen, der große Erfolge gebracht habe.

Keine Zukunft

SPD-Politiker hadern dagegen mit der Vergangenheit. Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionschef im Landtag von Nordrhein-Westfalen, meint, die Agenda 2010 sei ein Phänomen der Zeitgeschichte, aber „kein Zukunftsprogramm mehr“. Und es reiche auch nicht, die Sanktionen zu ändern, die seien nicht das Hauptproblem. Sondern die Lebens- und Arbeitsleistung von Menschen müsse endlich wieder mehr Respekt erfahren, eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes I auf mindestens 36 Monate wäre fair, der soziale Arbeitsmarkt müsse weiter ausgebaut werden, meint Kutschaty. Und dass Vollzeitbeschäftigte ihren Lohn aufstocken müssen, sei ohnehin ein Skandal.

Die Kardinalfrage aber, ob Hartz IV nun gut war oder nicht, bleibt eine Frage der Sichtweise. Gustav Horn, Leiter des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, weist die Gäste auf ihren Mittagsimbiss hin: Eine Kartontüte mit einem Schwarzbrot mit Käse und Gurke, einem Apfel, einer Limonade. Ein Tüten-Catering für 4,92 Euro. Das sei der Hartz-IV Tagessatz: „Damit Sie wissen, über was wir reden“, sagt Horn.

Professor Philip Jung von der Uni Dortmund zieht dennoch die Bilanz, dass Deutschland unter dem Strich nach den Reformen hervorragend aus der Finanzkrise herausgekommen ist. Allerdings auf Kosten der Arbeitnehmer. Die hätten durch die Reform Angst bekommen und sich durch niedrige Löhne Arbeitsplatzsicherheit erkauft.

Professor Martin Scheffel von der Universität Karlsruhe spaltet die Erfolge auf: Die Arbeitslosigkeit sei seit damals um sieben Prozentpunkte zurückgegangen – drei Punkte seien konjunkturell bedingt, vier Punkte strukturell. Der Anreiz, eine neue Beschäftigung anzufangen, sei gesteigert worden, gleichzeitig aber seien Wohlfahrtsverluste zu verzeichnen durch den Druck besonders auf Langzeit- und Kurzeitarbeitslose. Die Reallöhne seien zurückgegangen, die Zahl der Minijobs enorm angewachsen.

Für Annelie Buntenbach vom DGB-Bundesvorstand seht fest: „Die Debatte ist im Brand.“ Das Arbeitslosengeld für langfristig Beschäftigte müsse auf 36 Monate angehoben werden. Die Angst nehme zu, Arbeitnehmer gingen Konflikten mit dem Chef aus dem Weg. „Wenn aber der aufrechte Gang im Betrieb zur Mutprobe wird, nimmt die Demokratie Schaden.“ Für den DGB steht fest, dass man die Aufstocker aus Hartz IV rausholen, die Regelsätze neu berechnen und den Weiterbildungszuschlag anheben muss.

Staatssekretärin Leonie Gebers (SPD) vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales will keine konkreten Zusagen machen, man sei mitten in der Debatte. Aber auch sie gibt zu bedenken, dass es um den „Ton des Sozialstaats“ gehe, dass Würde und Respekt wichtiger werden. Dass man Hausbesitzern und Mietern die Angst nehmen müsse, das sie bei einem Jobverlust Erspartes verlieren und denen gleichgestellt werden, die nie gearbeitet haben.